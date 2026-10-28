Названо 5 забутих міст Європи, які варто відвідати, поки вони не стали надто популярними

На тлі того, як найпопулярніші туристичні міста Європи страждають від надмірного туризму, мандрівники дедалі частіше шукають альтернативні напрямки, куди можна втекти від натовпів і завищених цін.
Експерт туристичного порталу Travel Off Path Вінісіус Коста, який вже встиг об'їздити всю Європу, назвав п'ять забутих туристами міст нашого континенту, які варто відвідати найближчим часом – до того, як вони стануть надто популярними.
"Європа – місце воістину унікальне, проте натовпи туристів, немислимі ціни та міські центри, що перетворилися на щось на кшталт "головної вулиці" з парків Діснея – суцільно комерціалізовані та "вигладжені", – поступово позбавляють її колишньої магії. Ці п'ять маловідомих перлин подарують вам ту саму чарівність Старого Світу й атмосферу середньовічних легенд, яку ви так шукаєте. І хоча популярність деяких із них останнім часом зростає, тут немає й сліду того нестримного напливу туристів, до якого ми звикли в інших місцях. Втім, поспішіть: краще встигнути побувати там, поки про них не дізналися всі інші", – пише автор добірки.
5 недооцінених міст Європи, які варто відвідати якомога швидше
1. Касерес (Іспанія) замість Дубровника (Хорватія)
Наразі це місце ще маловідоме, але його популярність стрімко зростає: за січень-серпень 2026 року приріст туристичного потоку тут склав 12% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Історичне місто Касерес в іспанському регіоні Естремадура нерідко називають "континентальним Дубровником" – там також знімали "Королівську Гавань" із серіалу "Гра престолів".
Але місто цікаве не лише зв'язком із популярною сагою. Це справжній культурний центр, визнаний ЮНЕСКО завдяки чудово збереженому середньовічному ансамблю: тут можна побачити римські руїни, мавританські оборонні вежі, готичні церкви та навіть будівлі епохи Відродження, створені під впливом італійської архітектури, зазначає Коста.
2. Труа замість Парижа (обидва – Франція)
Це місто досить популярне серед французів, але практично невідоме іноземним туристам. Більше того, влітку 2026 року там навіть було зафіксовано зниження туристичного потоку на 2,9% порівняно з 2025 роком.
Проте, на думку автора матеріалу, Труа є одним із найгарніших середньовічних міст Франції, яке, на щастя, поки що залишається поза увагою натовпів туристів із Парижа. Місто розташоване у східній частині країни і колись було столицею історичного графства Шампань – того самого краю, звідки походить популярне ігристе вино.
У Труа також збереглося одне з найбільших у Франції скупчень середньовічних будівель. Як і в нормандському Руані, будинки з дерев'яним каркасом (фахверкові споруди) тут пофарбовані в найнеймовірніші кольори. Найвідоміша вулиця міста – Рюель-де-Ша (Ruelle des Chats), що в перекладі означає "Котячий провулок".
Що стосується безпеки на тлі масових протестів у Франції, то Труа практично не згадується в новинах про заворушення. У його середньовічному центрі панує зовсім інша атмосфера – здається, що він знаходиться неймовірно далеко від хаосу, який охопив мегаполіси, зазначає Коста.
3. Герліц замість Мюнхена (обидва – Німеччина)
Поки що це ще не надто популярний серед іноземних туристів напрямок, але він активно розвивається: у першому півріччі 2026 року там зафіксовано зростання туристичного потоку на 4,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Герліц розташований на східному кордоні Німеччини та Польщі, й фактично через міст, без будь-яких прикордонних перевірок, всього за пару хвилин звідти можна потрапити до польського Згожелеця.
А ще, на відміну від Дрездена чи Лейпцига, Герліц дивом уцілів під час Другої світової війни. Тут зберігся один із найбільших у Центральній Європі історичних архітектурних ансамблів: близько 4000 пам'яток – від готичних церков і ренесансних палаців до фасадів у стилі модерн.
Детальніше про місто читайте в нашому окремому матеріалі.
4. Торунь замість Кракова (обидва – Польща)
Популярність міста всередині країни стрімко зростає, а останнім часом воно починає привертати увагу ще й іноземних туристів: у 2026 році зростання туристичного потоку там склало значні 8,6% порівняно з попереднім роком.
Торунь, включений до списку об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, славиться своїми готичними будівлями з червоної цегли. За своєю красою він не поступається таким містам, як Краків чи Гданськ, проте тут буває набагато менше туристів.
У Торуні також збереглася ділянка середньовічних фортечних стін протяжністю близько кілометра – переважно вздовж річки Вісли. Уздовж них височіють історичні оборонні вежі та міські ворота, за якими починаються бруковані вулиці.
5. Лечче замість Флоренції (обидва – Італія)
Місто, яке називають "південною Флоренцією", стає дедалі популярнішим серед іноземних туристів, залишаючись при цьому менш людним, ніж головні культурні центри Італії: влітку 2026 року кількість ночівель там збільшилася на 1,6%, хоча кількість прибулих скоротилася на 0,6%.
На тлі того, як Флоренція перетворилася на лабіринт із вуличних лотків з дрібничками та винних крамниць із завищеними цінами, Лечче приваблює туристів своєю характерною архітектурою в стилі бароко медового відтінку, будівлями з м'якого вапняку та крихітними площами, оточеними сімейними тратторіями.
Лечче дійсно нагадує Флоренцію, але з південним колоритом: елегантність "золотого століття" тут відчувається більш камерно й ненав'язливо, зазначає автор матеріалу.
Інші небанальні місця для відпочинку в Європі
Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше команда Travel Off Path також відібрала п'ять недооцінених міст Іспанії без натовпів туристів, куди можна поїхати за автентичною атмосферою.
У свою чергу експерти Lonely Planet назвали вісім цікавих місць в Італії, якими можна замінити переповнені Венецію та Рим.
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