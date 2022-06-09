Курортні заклади зможуть надавати тільки послуги сфери відпочинку, куди входить робота ресторанів, басейнів, готелів, надання супутніх оздоровчих послуг.

В Одеській обласній військовій адміністрації роз'яснили, за яких умов цього року в Одесі та області можуть працювати заклади у сфері відпочинку в курортний сезон.

Відповідне звернення оприлюднили на сторінці Одеської ОВА у Facebook.

Зазначається, що останнім часом, у зв'язку з початком курортного сезону, на адресу ОВА надходить багато звернень з приводу функціонування прибережних комплексів надання послуг у сфері відпочинку в умовах воєнного стану. Відкриття сезону офіційно не оголошувалося, але на узбережжі почали працювати різні об'єкти громадського харчування і т. п.

У зв'язку з цим у прес-службі нагадали, що, згідно з розпорядженням начальника адміністрації Максима Марченка, в Одесі та Одеській області діє комендантська година з 23:00 до 05:00. Тому розважальним закладам заборонено працювати в пізній час.

"Завершити роботу заклади повинні не пізніше 20:00-22:00, що дозволить безпечно дістатися додому їхнім співробітникам і відпочиваючим. Заборонено проведення дискотек, святкових заходів, концертів, майстер-класів, банкетів і масових заходів з великим скупченням людей", – сказано в повідомленні.

Заклади повинні надавати тільки послуги сфери відпочинку, куди входить робота ресторанів, басейнів, готелів, надання супутніх оздоровчих послуг.

Також нагадується, що з 14 травня в регіоні дозволено продаж всіх видів алкогольних напоїв в період з 09:00 до 18:00. Під забороною залишається продаж алкоголю військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії, а також представникам військових формувань і правоохоронних органів.

В ОВА підкреслили, что керівникам закладів сфери відпочинку необхідно забезпечити роботу приватної охорони таким чином, щоб не допускати відпочиваючих в пляжну зону.

Як раніше повідомляв УНІАН, попри війну, чимало жителів України вже будують плани на літній відпочинок у 2022 році. При цьому чималий попит спостерігається щодо відпочинку на морі в Одеській області.