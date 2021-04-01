Діючий розклад руху по Києву та області залишається без змін.

"Укрзалізниця" не обмежуватиме висадку/посадку в Києві до спеціального розпорядження комісії НС.

Про це повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

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Як зазначили в "Укрзалізниці", чинний розклад руху по Києву та області залишається без змін.

Це стосується як поїздів далекого прямування, так і приміських електричок, що прямують до/або через Київ.

«Укрзалізниця» підкреслює, що чинний розклад руху по Києву та області залишається без змін, а отже, ніяких обмежень висадки/посадки не буде введено до того, як Державна або регіональні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалять відповідне рішення», - сказано в повідомленні.

«Укрзалізниця» також закликала пасажирів подорожувати тільки в разі крайньої потреби та з обов'язковим дотриманням масочного режиму на вокзалах і в поїздах.

Локдаун у Києві: що відомо

Київ з 23 березня знаходиться в "червоній" зоні карантину, хоча на рівні місцевої влади карантин був посилений ще з 20 березня.

"Червона" зона передбачає ряд обмежень на території, яка підпадає під її дію.

Кабмін дозволив місцевій владі встановлювати обмеження на роботу транспорту в "червоних" регіонах.

У Києві вирішили, що транспорт зупиняти не будуть, проте він працюватиме з низкою обмежень. Зокрема - транспортні засоби мають бути заповнені лише на 50% місць.

У Держспоживслужбі заявили, що в Києві перевірятимуть приватних перевізників на предмет дотримання норм карантину про перебування в салоні обмеженого числа пасажирів.

31 березня киян попередили, що з 5 квітня в Києві вводять жорсткий локдаун і рух транспорту буде обмежено.

31 березня 2021 року в КМДА пояснили механізм видачі спецпропусків на проїзд у столичному громадському транспорті.

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Автор: Павло Степанець