Також компанія не обмежуватиме посадку і висадку в Київській, Сумській та Одеській областях.

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" не обмежуватиме висадку і посадку до поїздів у Києві, а також у Київській, Сумській та Одеській областях.

Читайте такожУ Києві можуть повернути проїзд у транспорті за спецперепусткамиПро це повідомила прес-служба компанії.

Зазначається, що, відповідно до протоколів рішень позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, не встановлено спеціальних обмежень на висадку та посадку пасажирів у столиці та в цих областях.

"Це означає, що перелік областей, в яких діють обмеження для пасажирів залізниці, залишається незмінним - Івано-Франківська, Чернівецька, Житомирська та Закарпатська", - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, продаж квитків у цих напрямках, а також посадка-висадка, будуть дозволені, як тільки епідеміологічна ситуація дозволить МОЗ виключити регіони з переліку "червоних" зон.

"Зараз "Укрзалізниця" разом з місцевими ОДА, Мінінфраструктури та МОЗ готує подання на призначення спеціальних рейсів до зазначених регіонів", - повідомила прес-служба.

Що цьому передувало

Вчора, 22 березня, Кабінет міністрів ухвалив, що регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в областях "червоної зони" самостійно ухвалюватимуть рішення про карантинні обмеження на автотранспорті й залізниці.

Також вчора "Укрзалізниця" повідомила, що обмежуватиме висадку і посадку пасажирів у "червоних" зонах епіднебезпеки виключно за рішенням державних або регіональних комісій.

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Автор: Павло Степанець