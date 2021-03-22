Регіональні комісії з питань надзвичайних ситуацій у кожній області самостійно прийматимуть рішення щодо карантинних обмежень на автотранспорті та залізниці.

В регіонах України з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки змінено порядок роботи транспорту.

Читайте такожМОЗ внесло до "червоної" зони карантину ще один регіонПро це повідомляє міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі.

"Тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області самостійно прийматимуть рішення щодо карантинних обмежень на автотранспорті та залізниці у регіонах "червоної" зони", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за рішеннями комісій заборонятимуться регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.

Виключення становлять

транзитні перевезення;

перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей віком до 14 років;

перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, закладів, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 2 дні органи Нацполіції;

перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.

Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонятиметься посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, окрім спеціальних залізничних рейсів.

Які області опинилися в "червоній зоні"

Станом на сьогодні, 22 березня, у червоній зоні вже вісім регіонів: місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

У помаранчевій зоні - Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Що заборонено в регіонах "червоної зони"

Перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, у трамваях та тролейбусах у кількості понад 50 відсотків місць для сидіння;

Приймання відвідувачів барами, ресторанами, кафе і тому подібним, крім адресної доставки та замовлень на винос;

Обмежена робота ресторанів в готелях;

Заборонено роботу торгово-розважальних та дитячо-розважальних центрів;

Заборонено діяльність непродовольчих ринків / павільйонів та ярмарків;

Заборонено роботу закладів культури та проведення культурних масових заходів, басейнів, спортивних заходів. Заборона не стосується офіційних спортивних заходів, включених до Єдиного календарного плану спортивних заходів України та матчів командних ігрових видів спорту, професійних спортивних клубів. Вони можуть проводитися без глядачів.

Учні всіх навчальних закладів області, крім садочків, спеціальних навчальних закладів та учнів 1-4 класів після канікул навчатимуться дистанційно;

Обмежено відвідування сторонніми особами установ і закладів соціального захисту, в яких проживають/перебувають люди похилого віку, та інші особи потребують особливого догляду; установ і закладів, що надають соціальні послуги людям, які перебувають у складних життєвих обставинах. Виняток - установи та заклади, які надають соціальні послуги екстрено.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Павло Степанець