Позитивність тестувань в Україні вперше за 2020-2021 роки відповідає рекомендаціям ВООЗ - менш як 5%.

Міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко не виключає, що українці зможуть вільно подорожувати до країн Європейського Союзу вже цього літа.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час засідання уряду.

За його словами, позитивність тестувань в Україні вперше за 2020-2021 роки відповідає рекомендаціям ВООЗ - менше 5%.

"Це вдалось досягти завдяки масовому тестуванню, а також зменшенню кількості випадків захворювання. Такий рівень тестувань і спадаюча динаміка захворюваності можуть вивести Україну в ряд країн зі сприятливою епідемічною ситуацією за критеріями Євросоюзу. А це своєю чергою може забезпечити вільні подорожі українців до країн ЄС вже влітку цього року", - зазначив Ляшко.

Читайте такожМАУ оновила права на польоти до Греції: список маршрутівВ Україні покращилась ситуація з коронавірусом. 9 червня усі регіони перейшли до «зеленої» зони з мінімальними карантинними обмеженнями – масковий режим у громадських місцях, обмеження на кількість людей під час проведення масових заходів, 50% наповненість кінотеатрів і перевезення пасажирів в межах сидячих місць.

За добу виявили всього 1,3 тисячі нових випадків інфікування COVID-19. Україна серед країн світу займає 37 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію.

Експерти зауважують, що за два тижні смертність від COVID-19 зменшилася майже вдвічі. Водночас в офіційній статистиці нових виявлень зростає частка оприлюднення давніх випадків, що суттєво збільшує похибку при прогнозуванні.

Тимчасом в Україні розпочалась масова вакцинація громадян, які попередньо зареєструвалися у додатку «Дія».

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Автор: Леся Лещенко