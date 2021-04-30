Таке рішення ухвалене через те, що в Індії фіксують впродовж декількох днів майже 400 тис. випадків COVID-19 на добу.

Кабінет міністрів прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям, які прибули з Індії.

Читайте такожЄвропарламент підтримав запровадження паспортів вакцинаціїЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

"Лідером по реєстрації абсолютної щоденної кількості випадків (нових випадків захворювання на COVID-19 - УНІАН) є Індія, в якій реєструється вже впродовж декількох днів майже 400 тис. випадків хвороби на добу. Уряд України прийняв рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 години 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів", - сказав він.

За його словами, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які в'їжджають в Україну з Індії або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів, підлягають обов’язковій самоізоляції незалежно від наявності результатів ПЛР-тесту.

Коронавірус в Індії

Станом на ранок 28 квітня в Індії реєстрували 17 636 307 випадків інфікування коронавірусом. Наразі країна – друга у світовому рейтингу за поширенням недуги й одна з перших – за кількістю смертей.

Зараз в Індії немає жорсткого карантину. Там відкриті ринки і торгові центри, а також дозволяють проводити великі весілля. А нещодавно там провели одну з наймасштабніших подій року – фестиваль фарб Холі. У святі взяли участь мільйони індійців без дотримання карантинних правил.

Через наплив хворих і низький старт вакцинації Індія навіть заморозила мільйони доз вакцини власного виробництва, призначених на замовлення COVAX для бідних країн.

Водночас чиновники країни на час святкування фестивалю утрималися від згадок про діючий карантин і просто вітали людей, бажаючи їм щастя і радості.

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Автор: Людмила Жерновська