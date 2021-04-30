Кабінет міністрів прийняв рішення про заборону з 2 травня перетину державного кордону іноземцям, які прибули з Індії.
Читайте такожЄвропарламент підтримав запровадження паспортів вакцинаціїЯк передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.
"Лідером по реєстрації абсолютної щоденної кількості випадків (нових випадків захворювання на COVID-19 - УНІАН) є Індія, в якій реєструється вже впродовж декількох днів майже 400 тис. випадків хвороби на добу. Уряд України прийняв рішення про заборону перетину державного кордону з 00:00 години 2 травня іноземцям та особам без громадянства, які прибули з Республіки Індія або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів", - сказав він.
За його словами, громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно або тимчасово проживають на території України, є подружжям або дітьми громадян України, які в'їжджають в Україну з Індії або перебували на її території не менше 7 днів протягом останніх 14 днів, підлягають обов’язковій самоізоляції незалежно від наявності результатів ПЛР-тесту.
Коронавірус в Індії
- Станом на ранок 28 квітня в Індії реєстрували 17 636 307 випадків інфікування коронавірусом. Наразі країна – друга у світовому рейтингу за поширенням недуги й одна з перших – за кількістю смертей.
- Зараз в Індії немає жорсткого карантину. Там відкриті ринки і торгові центри, а також дозволяють проводити великі весілля. А нещодавно там провели одну з наймасштабніших подій року – фестиваль фарб Холі. У святі взяли участь мільйони індійців без дотримання карантинних правил.
- Через наплив хворих і низький старт вакцинації Індія навіть заморозила мільйони доз вакцини власного виробництва, призначених на замовлення COVAX для бідних країн.
- Водночас чиновники країни на час святкування фестивалю утрималися від згадок про діючий карантин і просто вітали людей, бажаючи їм щастя і радості.
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