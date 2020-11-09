МАУ планує здійснювати польоти до аеропорту "Хітроу" три рази на тиждень.

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ) з 17 грудня запускає рейс з київського аеропорту "Бориспіль" до лондонського аеропорту "Хітроу" і назад.

Про це повідомила прес-служба компанії.

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"З 17 грудня 2020 року авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" відкриває рейси в один з найбільших аеропортів Європи - Лондонський "Хітроу"... Рейс PS 117 буде виконуватися з Києва (KBP) о 09:50 і прибувати до Лондона (LHR), Термінал 2 об 11:25. Зворотний рейс PS 118 запланований з Лондона (LHR), Термінал 2 о 12:20 з прибуттям до Києва (KBP) о 17:40", - сказано в повідомленні.

Відзначається, що МАУ планує здійснювати польоти до аеропорту "Хітроу" три рази на тиждень: щочетверга, щосуботи та щонеділі. При цьому продовжаться польоти до лондонського аеропорту "Гетвік" щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.

"Авіакомпанія зможе обслуговувати маршрут з частотою шість, а в новорічні свята сім разів на тиждень", - сказано в повідомленні.

Прес-служба також повідомила, що таким чином МАУ пропонує зручні міжнародні стикування з аеропорту "Хітроу" (LHR) через Київ в Дубай (DXB), Тель-Авів (TLV), Тбілісі (TBS), Баку (GYD) і за внутрішніми маршрутами в Харків (HRK), Дніпро (DNK), Одесу (ODS), Львів (LWO), Миколаїв (NLV), Херсон (KHE).

"З Києва через Хітроу (LHR) в партнерстві з Air Canada українцям пропонуються зручні стикування в Торонто (YYZ), Монреаль (YMQ), Ванкувер (YVR) і в Орландо (MCO) в партнерстві з British Airways", - сказано в повідомленні.

Крім цього, компанія пропонує своїм пасажирам міжнародні стикування з аеропорту "Гетвік" (LGW) через Київ в Дубай (DXB), Каїр (CAI), Тель-Авів (TLV), Єреван (EVN), Тбілісі (TBS) і Баку (GYD), а також стикування з внутрішніми маршрутами - Харків (HRK), Дніпро (DNK), Одеса (ODS), Львів (LWO), Миколаїв (NLV), Херсон (KHE).

"З Києва через Гетвік (LGW) в партнерстві з British Airways можна дістатися на Маврикій (MRU) і Бермуди (BDA)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що авіакомпанія застосовує стандарти та процедури безпеки відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я, Міжнародної організації повітряного транспорту, Європейського агентства авіаційної безпеки, Європейського центру профілактики та контролю захворювань, а також Міністерства охорони здоров'я України та Державної авіаційної служби України.

МАУ

Авіакомпанія "Міжнародні Авіалінії України" заснована в 1992 році. Здійснює рейси до столиць та ключових міст Європи, Азії, Африки, СНД і США, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів. Базовим аеропортом МАУ є Міжнародний аеропорт Києва "Бориспіль".

Рейси МАУ

У жовтні авіакомпанія МАУ скорегувала розклад рейсів на листопад. Зокрема, компанія відклала початок виконання рейсів Київ-Брюссель-Київ, Київ-Дюссельдорф-Київ та Київ-Прага-Київ до 27 листопада 2020 року.

Також авіакомпанія прийняла рішення про відстрочку рейсів в Єреван і Баку до 13 листопада 2020 року.

6 листопада 2020 року МАУ анонсувала скасування рейсів зі Львова та Харкова до Ізраїлю.

МАУ також оголосила про скасування з 8 листопада рейсів зі Львова та Харкова до Тель-Авіва.

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Автор: Павло Степанець