За допомогою нового чат-бота українці, які перебувають за кордоном, зможуть оперативно вирішити цілу низку важливих питань.

У Міністерстві закордонних справ України запустили новий чат-бот для цілодобової консульської підтримки громадян України за кордоном.

Читайте такожПлюс три країни: українці наразі можуть подорожувати до 107 країн світу - МЗСЯк передає кореспондент УНІАН, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

"Сьогодні я радий оголосити про запуск нової послуги, нового цифрового продукту МЗС - це чат-бот платформа для цілодобової консульської підтримки громадян України. Бета-версія цифрового продукту чат-бота вже працює і доступна в месенджері Telegram, а також на сайті МЗС. Присутність чат-бота на інших платформах МЗС буде тільки розширюватися, це буде загальнодоступна послуга", - сказав Кулеба.

Глава МЗС уточнив, що в Telegram чат-бот можна знайти за адресою @MFA_support_bot.

"Завдяки цьому зручному цифровому продукту сотні тисяч українських громадян можуть цілодобово і з будь-якої точки світу всього в кілька кліків отримати необхідну інформацію з консульських питань. Продукт поки розрахований насамперед для допомоги громадянам України, які проживають за кордоном або подорожують за кордоном", - сказав Кулеба.

Також міністр повідомив, що саме можна дізнатися в цьому новому продукті. "Наприклад, як знайти консульство і потрапити на прийом, як оформити паспорт або посвідчення особи на повернення в Україну, як стати на консульський облік, як здійснити нотаріальні дії і завірити документи, як проголосувати на виборах за межами України, що робити в разі надзвичайних ситуацій, а також низку інших консульських питань", - сказав Кулеба.

Міністр зазначив, що цей чат-бот спрощуватиме життя громадян, які зможуть з легкістю дізнатися необхідну інформацію прямо в месенджері.

Які ще онлайн-послуги доступні українським туристам

З початком пандемії коронавірусу все більше послуг перейшли в онлайн формат, в тому числі в сфері туризму. Вже більше року в Україні функціонує додаток "Вдома", за допомогою якого контролюється, як українці відбувають самоізоляцію по поверненню з-за кордону.

Крім того, тепер українці можуть дізнатися про умови відвідування будь-якої країни світу на спеціальному ресурсі МЗС з інтерактивною онлайн-картою.

Також на даний момент в Україні ведеться робота над створенням паспортів вакцинації, які дозволять українцям простіше подорожувати в період пандемії. Передбачається, що отримувати їх можна буде вже з 1 липня в тому числі в онлайн-режимі.

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Автори: Марина Григоренко, Віталій Саєнко