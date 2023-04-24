Далеко не кожен мандрівник знає, як правильно поводитися за кордоном.

Все частіше туристи потрапляють в зведення новин, скоївши різного роду дурні вчинки.

На тлі наближення сезону відпусток The Independent склав список найбезглуздіших витівок туристів за кордоном за останні роки. Виявляється, далеко не кожен мандрівник знає, як правильно поводитися за кордоном.

1. Оголені фото в священних місцях. У гонитві за красивими фото для соцмереж в екзотичних місцях, чимало мандрівників абсолютно не думають про те, що своїми діями вони можуть образити місцевих жителів. Особливо якщо вони надумають сфотографуватися без одягу на священних локаціях – і це досить поширене порушення.

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Протягом останнього року одразу двоє громадян Росії, які облаштувалися на Балі в Індонезії, були депортовані після відвертих фото. Так, одна росіянка сфотографувалася біля стародавнього дерево Баян – священного для місцевих жителів. Ніщо не віщувало біди, поки через якийсь час один з місцевих жителів не натрапив на її фото в Instagram. Фото миттєво викликало суспільний резонанс на Балі. В результаті поліція розшукала порушницю – остання видалила всі фото і спробувала виправдатися, але її це не врятувало.

"Повертайтеся в свою країну, якщо ви не можете поважати наші традиції і культуру", – написав один з жителів Індонезії.

Аналогічно навесні 2023 року з Балі депортували російського блогера, який зробив оголене фото на тлі священної гори Агунг – в кінцевому підсумку його також депортували, незважаючи на всі спроби виправдатися.

2. Пошкодження музейних експонатів. Деякі туристи роблять це випадково з необережності, але є ті, хто здійснює акт вандалізму цілком усвідомлено.

Так, в кінці минулого року громадянин США був заарештований у Ватикані після того, як він розбив римську скульптуру в музеї Кьярамонті. Чоловік розлютився після того, як йому було відмовлено в проханні про зустріч з Папою Римським, а тому схопив один з бюстів і кинув його на підлогу. Хоча статуя серйозно не постраждала, вартість ремонту оцінюють в 15 тисяч євро. Повідомляється, що чоловікові пред'явлено звинувачення в нанесенні збитку за обтяжуючих обставин.

Тим часом, у 2020 році австрійський турист випадково зламав пальці ніг 200-річній статуї, намагаючись зробити фото. Чоловік вирішив прилягти поруч зі скульптурою "Паоліна Боргезе в образі Венери-переможниці" в Музеї Антоніо Канови в Поссаньо на північному сході Італії. На кадрах з камер відеоспостереження було видно, як він помітив пошкодження, але нікому нічого не сказав і поспішив вшитися геть.

3. Електросамокати в заборонених місцях. Американській туристці довічно заборонили відвідувати знамениті Іспанські сходи в Римі після того, як вона і її друг завдали пам'ятці збитків на суму 26 тисяч доларів, пошкодивши її електроскутером. Один з перехожих зняв на відео, як пара спочатку намагалася стягнути важкі самокати вниз по сходах, але посеред шляху вони, ймовірно, втомилися і просто скинули їх вниз по сходах.

4. Крадіжка піску з пляжу. У 2021 році десятки туристів були оштрафовані на суму до 3 тисяч євро за крадіжку піску з пляжів Сардинії. Група активістів підрахувала, що кількість піску, вивезеного звідси в 2021 році, склала близько шести тонн, незважаючи на те, що торгівля сардинським піском, галькою і мушлями була оголошена незаконною ще в 2017 році.

5. Серфінг по міських каналах. У 2022 році двоє туристів, які зняли серфінг уздовж каналів Венеції, були оштрафовані на велику суму. Кадри цієї витівки широко поширилися в соціальних мережах, викликавши гнів місцевих жителів. Мер міста Луїджі Бругнаро настільки розлютився, що фактично почав полювання на пару, запропонувавши вечерю всім, хто допоможе їх знайти. За кілька годин він оголосив, що особи серферів встановлені, а їхні дошки вартістю 25 тисяч євро конфісковані.

6. Контрабанда дорогоцінних артефактів. У 2017 році британець був заарештований в аеропорту Бодрума за підозрою в "виявленні турецьких артефактів без повідомлення владі". Чоловік знайшов 13 золотих монет під час сноркелінгу і намагався забрати їх додому як сувенір, але був затриманий.

7. Подорож в найнебезпечніші місця на землі "заради розваги". Не так давно "адреналінового туриста" Майлза Рутледжа і ще двох чоловіків затримали таліби. І якщо у двох інших чоловіків були законні причини перебувати в країні, то Рутледж просто любить їздити в найнебезпечніші місця на Землі заради розваги, нещодавно також побувавши в Південному Судані та в Україні. Примітно, що Рутледж вже одного разу був евакуйований з Афганістану під час захоплення влади талібами в 2021 році.

Як повідомляв УНІАН, раніше влада Італії запропонувала штрафувати на суму від 10 тисяч до 60 тисяч євро людей, які завдають шкоди пам'ятникам або іншим культурним об'єктам.

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