Протягом жовтня на островах Гран-Канарія, Лансароте і Фуертевентурі заплановані масові страйки транспортників.

Туристів, які планують відправитися відпочивати на іспанські Канарські острови у жовтні 2023 року, попередили про ймовірність "значних перебоїв при поїздках".

Як пише Express, протягом жовтня на островах Гран-Канарія, Лансароте і Фуертевентурі заплановані масові страйки транспортників. Протести розпочалися опівночі 2 жовтня і триватимуть протягом місяця, якщо не буде досягнуто компромісне рішення між працівниками та роботодавцями.

Всього страйки на зазначених Канарських островах заплановані на 12 дат протягом жовтня 2023 року:

2 жовтня

4 жовтня

7 жовтня

9 жовтня

11 жовтня

14 жовтня

16 жовтня

18 жовтня

21 жовтня

23 жовтня

25 жовтня

28 жовтня

Мандрівників, у яких на ці дати запланована відпустка на зазначених вище островах, закликали якомога швидше зв'язатися зі своїм туроператором або транспортною компанією для отримання додаткової інформації та розуміння, як цей страйк може вплинути на їхні плани.

Відео дня

Зокрема, туристам рекомендують уточнити, як працюватиме транспортне сполучення між аеропортами та містами у дні страйку, адже серед інших у ньому братимуть участь і автобусні оператори.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що ірландський лоукостер Ryanair в зимовому розкладі 2023/2024 скоротить кількість рейсів через кілька європейських аеропортів через затримки з постачанням нових літаків Boeing 737.

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