На пляжах Затоки Одеської області морська вода не відповідає санітарним нормам.

На пляжах курортного селища Затока Одеської області морська вода не відповідає санітарним нормам.

Про це журналістам повідомили в державній установі «Одеський обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України».

Відзначається, що з 28 червня по 4 липня фахівці центру провели лабораторні дослідження якості морської води в певних контрольних точках на 22-х пляжах Одеси та Одеської області. Зокрема, в місцях, які мають офіційний статус, було відібрано 93 проби на санітарно-мікробіологічні та 13 проб – на санітарно-хімічні показники.

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«З них 2 проби морської води за санітарно-мікробіологічними показниками не відповідали гігієнічним вимогам. Це пляжі в рекреаційних зонах селища Затока - райони "Центральний" і "Сонячний", - поінформували в центрі.

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Автор: Денис Прядко