Навіть без урахування страйків великодній період завжди є дуже складним в аеропортах Європи.

На великі свята, як-от Різдво або Великдень, в аеропортах Європи традиційно очікується підвищений ажіотаж, оскільки люди прагнуть відвідати рідних або вирушити в невелику відпустку. Це неминуче призводить до великих черг під час перевірки багажу та документів, а також затримок рейсів.

Однак у 2025 році, коли католики і православні відзначають Великдень одночасно 20 квітня, ситуація може погіршитися страйками в аеропортах низки популярних країн Європи, пише Schengen.News.

Зокрема, туристів закликали уважно стежити за розкладом рейсів в аеропортах Франції, Італії та Іспанії у другій половині квітня 2025 року, де найближчими тижнями очікують кілька страйків авіаперевізників:

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у Франції на 18-19 і 25 квітня заплановано загальнонаціональний страйк диспетчерів, з можливістю його продовження;

в Італії на 19 квітня заплановано 24-годинний страйк, який має зачепити всі основні аеропорти країни;

в Іспанії з 20 по 30 квітня відбудуться почергові страйки авіадиспетчерів у Мадриді та Барселоні.

Крім того, до кінця квітня висока ймовірність страйків у Німеччині та Бельгії, проте конкретні дати ще не оголошували.

При цьому туристів попередили, що навіть без страйків у найзавантаженіших аеропортах Європи у великодній період можливі перебої в авіаперельотах, оскільки активність поїздок різко зросте. Особливо складною ситуація буде в суботу, 19 квітня, за день до Великодня.

Як повідомляв УНІАН, раніше аналітики встановили, що крадіжки багажу набагато частіше трапляються в завантажених аеропортах.

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