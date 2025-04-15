У лондонському аеропорту "Гітроу" найчастіше крадуть багаж пасажирів / колаж УНІАН, фото REUTERS, ua.depositphotos.com

Справжнім жахіттям для будь-якого мандрівника є втрата зареєстрованого багажу в процесі його завантаження на літак і з нього – відбувається це з цілої низки причин: від погано налагодженої роботи співробітників аеропорту або авіакомпанії до крадіжок.

Як встановило свіже дослідження AirAdvisor, у деяких аеропортах світу валізи туристів пропадають частіше, і причина цього – крадіжки.

"Для більшості мандрівників несподіванкою стає те, що переважна більшість зон видачі багажу не контролюються і повністю відкриті для публіки", – зазначили автори дослідження.

Відео дня

Загалом було проаналізовано 53 аеропорти по всьому світу за такими параметрами:

  • Обсяг пасажирів
  • Рейтинги Google та відгуки Yelp
  • Пошуки загубленого багажу в околицях аеропорту
  • Середній час, який потрібно пройти від виходу на посадку до зони видачі багажу

У підсумку автори дослідження дійшли очевидного висновку – що більший і завантаженіший аеропорт, то вища ймовірність крадіжки багажу.

Очолив антирейтинг найбільший міжнародний аеропорт Лондона "Гітроу". Хоча він, можливо, і не такий великий, як інші аеропорти, але з точки зору фактичного розміру або пасажиропотоку, вони перевершують всі інші за кількістю пошукових запитів Google про втрачений багаж (на 14 840 пошуків більше, ніж Міжнародного аеропорту Париж-Шарль-де-Голль, який посів друге місце в опитуванні).

10 аеропортів світу, де найчастіше губиться багаж пасажирів

  1. Аеропорт Лондон Хітроу (LHR), Велика Британія
  2. Міжнародний аеропорт Париж-Шарль де Голль (CDG), Франція
  3. Міжнародний аеропорт Дубая, ОАЕ
  4. Аеропорт Стамбула (IST), Туреччина
  5. Міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні (FRA), Німеччина
  6. Аеропорт Амстердама Схіпхол (AMS), Нідерланди
  7. Аеропорт Сінгапур Чангі (SIN), Сінгапур
  8. Аеропорт Барселона-Ель-Прат (BCN), Іспанія
  9. Міжнародний аеропорт Стамбул-Сабіха Гекчен (SAW), Туреччина
  10. Міжнародний аеропорт Сіднея Кінгсфорд Сміт (SYD), Австралія

Як повідомляв УНІАН, раніше дослідження OddsMonkey проаналізувало, які авіакомпанії втрачають багаж своїх клієнтів частіше за інших, а також встановило найнадійніших у цьому плані перевізників.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.