Очолив антирейтинг найбільший міжнародний аеропорт Лондона "Гітроу".

Справжнім жахіттям для будь-якого мандрівника є втрата зареєстрованого багажу в процесі його завантаження на літак і з нього – відбувається це з цілої низки причин: від погано налагодженої роботи співробітників аеропорту або авіакомпанії до крадіжок.

Як встановило свіже дослідження AirAdvisor, у деяких аеропортах світу валізи туристів пропадають частіше, і причина цього – крадіжки.

"Для більшості мандрівників несподіванкою стає те, що переважна більшість зон видачі багажу не контролюються і повністю відкриті для публіки", – зазначили автори дослідження.

Відео дня

Загалом було проаналізовано 53 аеропорти по всьому світу за такими параметрами:

Обсяг пасажирів

Рейтинги Google та відгуки Yelp

Пошуки загубленого багажу в околицях аеропорту

Середній час, який потрібно пройти від виходу на посадку до зони видачі багажу

У підсумку автори дослідження дійшли очевидного висновку – що більший і завантаженіший аеропорт, то вища ймовірність крадіжки багажу.

Очолив антирейтинг найбільший міжнародний аеропорт Лондона "Гітроу". Хоча він, можливо, і не такий великий, як інші аеропорти, але з точки зору фактичного розміру або пасажиропотоку, вони перевершують всі інші за кількістю пошукових запитів Google про втрачений багаж (на 14 840 пошуків більше, ніж Міжнародного аеропорту Париж-Шарль-де-Голль, який посів друге місце в опитуванні).

10 аеропортів світу, де найчастіше губиться багаж пасажирів

Аеропорт Лондон Хітроу (LHR), Велика Британія Міжнародний аеропорт Париж-Шарль де Голль (CDG), Франція Міжнародний аеропорт Дубая, ОАЕ Аеропорт Стамбула (IST), Туреччина Міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні (FRA), Німеччина Аеропорт Амстердама Схіпхол (AMS), Нідерланди Аеропорт Сінгапур Чангі (SIN), Сінгапур Аеропорт Барселона-Ель-Прат (BCN), Іспанія Міжнародний аеропорт Стамбул-Сабіха Гекчен (SAW), Туреччина Міжнародний аеропорт Сіднея Кінгсфорд Сміт (SYD), Австралія

Як повідомляв УНІАН, раніше дослідження OddsMonkey проаналізувало, які авіакомпанії втрачають багаж своїх клієнтів частіше за інших, а також встановило найнадійніших у цьому плані перевізників.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.