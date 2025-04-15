Справжнім жахіттям для будь-якого мандрівника є втрата зареєстрованого багажу в процесі його завантаження на літак і з нього – відбувається це з цілої низки причин: від погано налагодженої роботи співробітників аеропорту або авіакомпанії до крадіжок.
Як встановило свіже дослідження AirAdvisor, у деяких аеропортах світу валізи туристів пропадають частіше, і причина цього – крадіжки.
"Для більшості мандрівників несподіванкою стає те, що переважна більшість зон видачі багажу не контролюються і повністю відкриті для публіки", – зазначили автори дослідження.
Загалом було проаналізовано 53 аеропорти по всьому світу за такими параметрами:
- Обсяг пасажирів
- Рейтинги Google та відгуки Yelp
- Пошуки загубленого багажу в околицях аеропорту
- Середній час, який потрібно пройти від виходу на посадку до зони видачі багажу
У підсумку автори дослідження дійшли очевидного висновку – що більший і завантаженіший аеропорт, то вища ймовірність крадіжки багажу.
Очолив антирейтинг найбільший міжнародний аеропорт Лондона "Гітроу". Хоча він, можливо, і не такий великий, як інші аеропорти, але з точки зору фактичного розміру або пасажиропотоку, вони перевершують всі інші за кількістю пошукових запитів Google про втрачений багаж (на 14 840 пошуків більше, ніж Міжнародного аеропорту Париж-Шарль-де-Голль, який посів друге місце в опитуванні).
10 аеропортів світу, де найчастіше губиться багаж пасажирів
- Аеропорт Лондон Хітроу (LHR), Велика Британія
- Міжнародний аеропорт Париж-Шарль де Голль (CDG), Франція
- Міжнародний аеропорт Дубая, ОАЕ
- Аеропорт Стамбула (IST), Туреччина
- Міжнародний аеропорт Франкфурт-на-Майні (FRA), Німеччина
- Аеропорт Амстердама Схіпхол (AMS), Нідерланди
- Аеропорт Сінгапур Чангі (SIN), Сінгапур
- Аеропорт Барселона-Ель-Прат (BCN), Іспанія
- Міжнародний аеропорт Стамбул-Сабіха Гекчен (SAW), Туреччина
- Міжнародний аеропорт Сіднея Кінгсфорд Сміт (SYD), Австралія
Як повідомляв УНІАН, раніше дослідження OddsMonkey проаналізувало, які авіакомпанії втрачають багаж своїх клієнтів частіше за інших, а також встановило найнадійніших у цьому плані перевізників.
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