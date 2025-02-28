Новий екомаршрут прокладено до мальовничого водоспаду Гуки.

На території Карпатського біосферного заповідника у Закарпатській області створили новий туристичний маршрут, в межах якого мандрівники вже можуть помилуватися першими підсніжниками білосніжними.

Як йдеться на сторінці Carpathian Biosphere Reserve у Facebook, новий екомаршрут пролягає з території Угольського відділення – туристичного маршруту "Велика Уголька" Угольсько-Широколужанського масиву – до водоспаду Гуки.

Цей маршрут вже було промарковано (с. Велика Уголька, 48.244994, 23.69411). Зокремо, було відмічено цікаві місця, які можна відвідати вздовж маршруту:

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форелеве господарство;

етномузей;

мінеральні джерела;

зони відпочинку.

Крім того, працівники нацпарку вже визначили геолокації для встановлення дороговказів до печери Молочний камінь.

"Сподіваємось, що новий екомаршрут до мальовничого водоспаду Гуки, який знаходиться на висоті 448 м н.р.м. серед вапнякових скель, стане ще однією з цікавих родзинок Угольського масиву", – сподіваються працівники Карпатського біосферного заповідника.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно у Чернівецької області з'явився новий туристичний маршрут, що простягається від села Мигово, де розташований популярний гірськолижний курорт, до селища Берегомет.

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