Маршрут простягнувся на чотири кілометри та розрахований на будь-яку категорію мандрівників.

На Вижниччині Чернівецької області з'явився новий туристичний маршрут. Екологічна стежка, що отримала назву "До Вартових Недеї", простягається від села Мигово, де розташований популярний гірськолижний курорт, до селища Берегомет.

Як повідомляється на офіційній сторінці Чернівецької обласної ради у Facebook, маршрут простягнувся на чотири кілометри та розрахований на будь-яку категорію мандрівників.

Тим часом, гірські рятувальники спільно з працівниками Національного природного парку "Вижницький" обстежили новий маршрут. Вони визначили, де відпочивальникам слід бути особливо обачними, оглянули складні ділянки підйому та кожну з тематичних зупинок на маршруті, перевірили маркування, додали в Головному управлінні ДСНС України у Чернівецькій області.

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Зауважимо, що музей під відкритим небом "Вартові Недеї" вважається головною родзинкою Національний природний парк "Вижницький".

Як зазначається на сайті Вижницької районної ради, він облаштований на місці давнього святилища епохи неоліту (7 тис. років до н.є.). Серед дикого лісу на вершині гори Стіжок перед подорожуючими постають зачаровані мегалітичні створіння: риба, ящірка-дракон, ведмідь, давня Богиня-Мати-Земля. Вони стоять ніби вартові, обернені на північний схід, зустрічаючи з року в рік сонце у день літнього сонцестояння. Саме тому цей комплекс отримав назву "Вартові Недеї" – старовинне гуцульське слово Недея означає "дика вершина гори".

На каміннях комплексу викарбувані солярні символи, петрогліфи, а також один з перших сонячних календарів.

Як раніше повідомляв УНІАН, на початку лютого 2025 року в Києві запрацювала нова гірськолижна траса.

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