Відпочивальники скаржаться, що вода в деяких місцях нагадує желеподібну масу.

У курортному селищі Кирилівка Запорізької області у дівчинки після купання в морі тіло вкрилося червоними плямами.

Про це повідомив місцевий сайт "РИА-Мелітополь".

Читайте такожНа всіх пляжах Києва відсьогодні заборонено купатися"Дівчинка гралася у воді, а коли вийшла, рідні побачили на її тілі червоні плями. Хоч медуз поруч у воді не було, грішать все-таки на них", - йдеться в повідомленні.

Батьки випробували всі можливі засоби, щоб прибрати подразнення. Допомогли вони не одразу.

Відпочивальники скаржаться, що вода в деяких місцях нагадує желеподібну масу.

Нашестя медуз в Азовському морі

На пляжах Азовського моря справжня навала медуз. Відпочивальники на курортах в Мелітопольському районі останнім часом часто скаржаться, що вода стала нагадувати кисіль.

Фахівці Інституту рибного господарства та екології моря пояснили таке зростання кількості медуз. Експерти пов'язують цей процес в Азовському морі зі збільшенням їхньої чисельності в Чорному.

Ще один важливий фактор - поступове наближення солоності обох морів, зокрема, через зміни у водному балансі Азовського басейну. До того ж, досить теплі зими сприяють успішній зимівлі теплолюбних медуз, і масова присутність планктону тут - ще один апетитний аргумент для їхньої міграції.

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Автор: Ольга Робейко