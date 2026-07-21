Названо 10 найбезпечніших островів світу для тихої та затишної відпустки

Очолив рейтинг курорт Аруба, одна з родзинок якого – Ферма метеликів.

Острови, де мандрівники можуть почуватися максимально спокійно та безпечно, назвали автори нового рейтингу, оприлюдненого в Travel Off Path.

Зазначається, що на відміну від традиційних урядових рекомендацій щодо подорожей, які часто оцінюють ризики для всієї країни, цей рейтинг ґрунтується на Traveler Safety Index – індексі безпеки, що поєднує офіційні дані та тисячі актуальних відгуків туристів.

За результатами дослідження складено десятку найбезпечніших островів світу.

Відео дня

Аруба – 98 балів

Атмосфера: елітний, доглянутий і передбачуваний курорт.

Аруба очолила рейтинг безпеки. Острів розташований поза зоною ураганів, має добре розвинену туристичну інфраструктуру, а випадки насильницьких злочинів проти туристів тут практично не трапляються.

Туристам радять відвідати місцеву Ферму метеликів (Butterfly Farm), квиток до якої діє протягом усієї відпустки.

Кайманові острови – 94 бали

Атмосфера: розкіш і максимальний спокій.

Кайманові острови вирізняються високим рівнем життя місцевого населення, що безпосередньо позначається на низькому рівні злочинності. За словами авторів, тут навіть не виникає думки хвилюватися за залишений автомобіль.

Однією з головних пам'яток є Stingray City, де туристи можуть поспілкуватися зі скатами у природному середовищі.

Ангілья – 93 бали

Атмосфера: тиша, усамітнення та відсутність натовпів.

Ангілья не приймає великі круїзні лайнери, тому сюди потрапляє значно менше туристів, ніж на сусідні карибські острови. На острові є 33 громадських пляжі з білим піском, де практично немає нав'язливих продавців і великого скупчення людей.

Мандрівникам рекомендують мати при собі готівку, оскільки невеликі кафе та пляжні бари не завжди приймають банківські картки.

Мальта – 91 бал

Атмосфера: середньовічна історія та високий рівень безпеки.

Мальта стала єдиною європейською державою в першій п'ятірці рейтингу.

Столиця Валлетта нагадує музей просто неба з вузькими кам'яними вуличками, старовинними фортецями та історичними будівлями. Автори рейтингу зазначають, що навіть пізні вечірні прогулянки містом залишають відчуття повної безпеки.

Туристам радять вирушати до знаменитої Блакитної лагуни найпершим ранковим поромом, щоб уникнути натовпу.

Бонайре – 90 балів

Атмосфера: екотуризм і дайвінг світового рівня.

Бонайре вважається одним із найкращих місць на планеті для занурень із берега.

Острів приваблює насамперед дайверів і любителів віндсерфінгу, тому тут панує спокійна атмосфера без гучних вечірок.

Навіть тим, хто не займається дайвінгом, радять хоча б спробувати снорклінг – підводний світ острова вважається одним із найкрасивіших у Карибському басейні.

Саба – 90 балів

Атмосфера: зелений вулканічний острів.

Сабу називають "Незайманою королевою Карибів". На відміну від більшості курортів, тут майже немає піщаних пляжів, зате є густі тропічні ліси, вулканічні ландшафти та невеликі мальовничі поселення.

Найкращим місцем для проживання туристів вважається селище Віндвардсайд, де зосереджені ресторани, магазини та основні туристичні маршрути.

Острів Мен – 90 балів

Атмосфера: сувора кельтська природа.

Британська коронна територія в Ірландському морі пропонує зовсім інший тип відпочинку, ніж тропічні острови. Мандрівників приваблюють зелені пагорби, мальовничі дороги, невелика щільність населення та стабільна економіка.

Для економії рекомендують придбати транспортну картку Go Explore, яка дозволяє необмежено користуватися автобусами та історичними залізницями.

Монтсеррат – 89 балів

Атмосфера: природа та вулканічна історія.

Після виверження вулкана Суфрієр-Гіллс значна частина острова стала закритою для відвідування, тому туристів тут небагато. Саме завдяки цьому Монтсеррат зберіг особливу атмосферу та дуже низький рівень дрібної злочинності.

Перед поїздкою туристам радять ознайомитися з картою закритих зон і не відвідувати їх без спеціального дозволу.

Барбадос – 89 балів

Атмосфера: карибська гостинність і розкішний відпочинок.

Барбадос поєднує яскраву місцеву культуру зі спокійною атмосферою курортів. Особливо безпечним вважається західне узбережжя острова, а туристична поліція активно патрулює популярні курортні райони.

Однією з головних природних пам'яток острова є Harrison's Cave Eco-Adventure Park – комплекс вапнякових печер.

Пхукет – 89 балів

Атмосфера: тропічні пляжі та сучасна туристична інфраструктура.

Хоча Пхукет часто асоціюється з галасливим нічним життям Патонга, більша частина острова залишається спокійною та безпечною.

Особливо популярними серед туристів є північне узбережжя з розкішними курортами та південні рибальські села, звідки вирушають морські екскурсії до знаменитих вапнякових островів Андаманського моря.

Автори також радять заздалегідь домовлятися з таксистами про вартість поїздки або користуватися сервісом Grab, який допомагає уникнути завищених тарифів для туристів.

Куди поїхати

Нагадаємо, знавці назвали чотири найкрасивіші середземноморські міста, де можна відпочити без великих витрат. Серед них – Саранда, яку часто називають літньою столицею Албанії. Це місто приваблює кришталево чистими водами Іонічного моря, мальовничими пляжами та багатою історією. Водночас тут значно менше натовпів, ніж у популярних туристичних центрах Греції.

Вас також можуть зацікавити новини: