Канарські острови потерпають від небезпечного явища з Африки

Пилові бурі, які охоплюють популярний курорт, можуть становити загрозу для здоров'я.

Туристів і експатів, які перебувають на Канарських островах, попередили про небезпечне погодне явище, яке, згідно з новим дослідженням, тепер спостерігається на популярному архіпелазі майже п'ять місяців на рік. Як повідомляє Express, йдеться про каліму – густі хмари пилу із Сахари, які накривають Канарські острови щонайменше 146 днів на рік.

Тривожні висновки дослідження, проведеного Інститутом Пауля Шеррера (Швейцарія) та іспанським Інститутом екологічної діагностики й досліджень води (IDAEA-CSIC), свідчать, що небезпечні пилові бурі з Африки стають дедалі частішими в південній Європі. Попри те, що жорсткі екологічні норми ЄС допомогли суттєво скоротити місцеве забруднення повітря від транспорту та промисловості, кількість пилу, який надходить із пустелі, за останнє десятиліття зросла на 10–25%.

За даними дослідників, найбільше від цього явища страждають саме Канарські острови: каліма спостерігається там приблизно 40% усіх днів року.

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Втім, проблема торкнулася не лише архіпелагу. На півдні материкової Іспанії пил із Сахари фіксують приблизно 35% року, а на північному сході країни – у 25–30% випадків.

Науковці пов'язують різке збільшення кількості таких явищ зі зміною клімату. Глобальне потепління та зростання викидів парникових газів сприяють розширенню пустельних територій Африки та змінюють атмосферну циркуляцію. У результаті гарячі повітряні маси, насичені пилом, дедалі частіше переносяться до Європи.

Експерти з якості повітря зазначають, що у 2020–2022 роках регіон пережив безпрецедентні "суперкаліми" – найпотужніші пилові епізоди за всю історію спостережень.

Зазвичай під час пилових бур концентрація твердих частинок PM10 становить від 200 до 400 мікрограмів на кубічний метр повітря. Однак під час останніх екстремальних явищ цей показник зростав до 600–1840 мікрограмів на кубічний метр, причому найвищий рівень забруднення зафіксували на острові Гран-Канарія.

Як пил впливає здоров'я?

Медики попереджають, що високі концентрації сахарського пилу становлять серйозну загрозу як для місцевих жителів, так і для туристів. Дослідження показують, що такі пилові бурі пов'язані зі збільшенням кількості госпіталізацій, а також зі зростанням смертності від серцевих нападів і захворювань дихальної системи.

Крім того, дослідження Університетської лікарні Канарських островів (Hospital Universitario de Canarias) виявило, що у пацієнтів із серцевою недостатністю, які зазнали впливу пилу до госпіталізації, результати лікування були значно гіршими.

У зв'язку з цим медики рекомендують людям, які страждають на астму, хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) або серцево-судинні захворювання, уважно стежити за прогнозами погоди, які публікує Державне метеорологічне агентство Іспанії (AEMET), перш ніж виходити на вулицю.

Вплив сахарського пилу може спричиняти сильний кашель, утруднене дихання, дискомфорт у грудях і значно підвищувати ризик розвитку респіраторних інфекцій.

Спека впливає на психіку людей - що відомо

Нагадаємо, згідно зі звітом Адеме, у 2025 році молоде покоління найбільше страждало від феномену екотривоги – страху, пов’язаного з кліматичними змінами. Проблема стосується 33% осіб віком 15–24 роки та 39% осіб віком 25–34 роки. Також ці вікові групи схильні до найсерйозніших порушень психічного здоров’я: відповідно 8% та 10% з них відчувають "дуже сильну екотривогу", проти 5% серед усіх вікових груп загалом.

Водночас у 2026 році, протягом останніх тижнів, спека ще більше посилила, а в деяких випадках і спровокувала цю тривогу, пов’язану з кліматичною кризою.

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