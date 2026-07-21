Експерти назвали 4 бюджетні курорти Середземномор'я з райськими пляжами і багатою історією

Рейтинг очолила Саранда, яку називають літньою столицею Албанії. Експерти детально описали, чим вона здивує навіть досвідченого туриста.

Відпочинок на Середземному морі зовсім не обов'язково має коштувати цілий статок. Для цього варто звернути увагу на менш відомі, але не менш красиві міста.

Як пише туристичний портал TravelOffPath, одне з них – албанська Саранда. Місто приваблює туристів кришталево чистими водами Іонічного моря, мальовничими пляжами та багатою історією, але при цьому тут значно менше туристів, ніж, приміром у курортних зонах Греції.

Саме місто являє собою жвавий морський курорт із сучасною забудовою, набережною з пальмами та чудовими краєвидами на грецький острів Корфу. Водночас Саранда є чудовою відправною точкою для знайомства з Албанською Рив'єрою.

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Усього за 15 хвилин їзди від центру розташований Ксаміль – один із наймодніших пляжних курортів Європи. Тут туристів чекають білосніжні пляжі, що нагадують Мальдіви, невеликі острови, до яких можна доплисти, та вода неймовірного бірюзового кольору.

Ще приблизно за пів години вглиб країни знаходиться природне джерело Блакитне Око (Blue Eye). Його вода вражає яскравими синьо-зеленими відтінками настільки, що здається відредагованою у графічному редакторі.

Любителям історії також буде чим зайнятися. Лише за 20 хвилин від Саранди розташований Національний парк Бутрінт, внесений до списку Світової спадщини ЮНЕСКО.

На території стародавнього греко-римського міста добре збереглися античний театр, міські стіни, візантійські базиліки, римські лазні та храми, а все це оточене мальовничими лагунами й густою зеленню.

Скільки коштує відпочинок у Саранді

При цьому ціни на курорті залишаються значно нижчими, ніж у багатьох популярних середземноморських напрямках.

Вулична їжа або страва на виніс - 4–8 доларів (наприклад, гірос або сувлакі в піті коштують близько 5 доларів).

Вечеря з трьох страв у ресторані середнього рівня на двох – 55–60 доларів.

Ліжко в хостелі – 15–30 доларів за ніч (залежно від сезону).

Номер у тризірковому готелі – 45–80 доларів за ніч.

Проживання в готелі високого класу – від 140 до понад 300 доларів за ніч у високий сезон.

Таксі – приблизно 0,5 долара за кілометр (вартість залежить від відстані та часу доби).

Проїзд у громадському транспорті – близько 1 долара за поїздку.

Водночас варто враховувати, що громадський транспорт у Саранді розвинений не дуже добре: автобуси ходять нечасто, тому туристи найчастіше пересуваються пішки або користуються таксі.

Родос, Греція

Столиця однойменного острова Родос, що входить до архіпелагу Додеканес, – одне з найкрасивіших міст Середземномор'я. Воно поєднує багатовікову історію, середньовічну архітектуру та чудові пляжі, тому стане чудовою альтернативою більш переповненим туристичним напрямкам.

Родос століттями перебував під владою різних цивілізацій. Тут залишили свій слід давні греки, римляни, візантійці, османи, а також французи й італійці. Саме тому історичний центр міста зовсім не схожий на типові грецькі курорти.

Замість звичних білосніжних будинків і церков із блакитними куполами туристів зустрічають вузькі бруковані вулички, кам'яні арки, величні середньовічні палаци та високі османські мінарети.

За даними низки джерел, Старе місто Родоса є найбільшим у Європі середньовічним містом, яке й досі залишається населеним. Хоча це твердження іноді оскаржують, історичний центр Родоса справді вважається одним із найкраще збережених у всьому Середземномор'ї.

Втім, приваблює острів не лише своєю архітектурою. Тут є просторі піщані пляжі, оточені сосновими пагорбами, традиційні грецькі села, де досі зберігаються місцеві звичаї, а також власний Акрополь у місті Ліндос, який височіє над морем і вважається однією з головних пам'яток острова.

Скільки коштує відпочинок на Родосі

Ціни на острові залишаються відносно доступними:

їжа на виніс – 4–8 доларів (гірос або сувлакі в піті коштують близько 5 доларів);

вечеря з трьох страв у ресторані середнього рівня на двох – 55–60 доларів;

місце в хостелі – 15–30 доларів за ніч;

номер у тризірковому готелі – 45–80 доларів за ніч;

проживання в готелі класу люкс – від 140 до понад 300 доларів за ніч у високий сезон;

поїздка на таксі – приблизно 0,5 долара за кілометр;

проїзд у громадському транспорті – 2,3–7 доларів залежно від маршруту.

На Родосі добре розвинена автобусна мережа, яка сполучає столицю острова з пляжами, традиційними селами та основними туристичними пам'ятками. Тому громадський транспорт вважається одним із найдоступніших способів пересування островом.

Кіренія (Гірне), Кіпр

Кіпр залишається одним із найсонячніших і наймальовничіших островів Середземного моря. Тут туристів приваблюють білосніжні пляжі, кришталево чиста бірюзова вода та унікальне поєднання грецької й турецької культур.

Водночас історія острова набагато складніша. Після подій 1974 року Кіпр фактично залишається розділеним на дві частини, що суттєво вплинуло на його політичний статус.

На думку авторів рейтингу, найцікавішим містом острова є не галаслива Айя-Напа, не сучасний Лімасол і навіть не античний Пафос, а Кіренія (турецькою – Гірне), розташована на півночі острова.

Місто виглядає як справжня листівка: над старою гаванню височіє величезна середньовічна фортеця, уздовж набережної працюють традиційні таверни, а за нею починається лабіринт вузьких брукованих вуличок зі старовинними кам'яними будинками, прикрашеними бугенвіліями.

Окремо мандрівникам радять звернути увагу на місцеву кухню, особливо на страви з морепродуктів. Одним із найвідоміших ресторанів міста вважається Niazi's Restaurant, який славиться традиційними кіпрськими мезе, стравами на грилі та місцевими делікатесами.

Попри те що населення Кіренії становить лише близько 33 тис. людей, місто має надзвичайно багату історію та особливу атмосферу.

За оцінками авторів рейтингу, ціни тут залишаються порівняно доступними:

їжа на виніс – 4–8 доларів (кебаб, піде або донер коштують близько 5 доларів);

вечеря з трьох страв у ресторані середнього рівня на двох – 40–60 доларів;

місце в хостелі – 15–30 доларів за ніч;

номер у тризірковому готелі – 45–90 доларів за ніч;

проживання в готелі класу люкс – 150–300 доларів і більше за ніч;

поїздка на таксі – 1–1,5 долара за милю;

проїзд місцевим транспортом – 1–2 долари.

Варто враховувати, що таксі на півночі Кіпру досить дороге, а вартість поїздки нерідко узгоджується безпосередньо з водієм. Місцеві маршрутки dolmuş сполучають Кіренію з навколишніми містами та пляжами, однак їхня мережа обмежена, тому для подорожей регіоном найкраще орендувати автомобіль.

Також туристам слід пам'ятати, що Кіренія перебуває під управлінням Турецької Республіки Північного Кіпру – самопроголошеної держави, яку визнає лише Туреччина.

Трапані, Італія

Трапані – одне з найменш недооцінених міст Сицилії, яке багато туристів оминають дорогою до Егадських островів або популярного курорту Сан-Віто-Ло-Капо. Саме тому тут досі можна відчути справжню атмосферу острова.

Місто розташоване на вузькому півострові, що врізається в Середземне море. Це великий рибальський порт, де щоранку човни повертаються з уловом, а на затишних площах під деревами місцевих жителів усе ще більше, ніж туристів.

Особливої атмосфери Трапані набуває ввечері. Прогулянка вулицею Корсо Вітторіо Емануеле на заході сонця вважається одним із найкращих способів познайомитися з містом. Не менш популярна й набережна, уздовж якої вишикувалися будинки пастельних кольорів, затишні бари та старовинні церкви.

Тут також радять скуштувати свіжосмажені морепродукти, які продають у невеликих вуличних закладах.

Під час відпочинку варто виділити день для поїздки на острів Фавіньяна – головну перлину Егадського архіпелагу. Він славиться прозорою бірюзовою водою, вапняковими скелями та мальовничими бухтами, які нерідко порівнюють із карибськими.

Ще одна популярна екскурсія – середньовічне містечко Еріче, розташоване на вершині гори. Дістатися туди можна канатною дорогою, а вузькі кам'яні вулички та старовинна забудова створюють відчуття подорожі в минуле.

За даними авторів рейтингу, орієнтовні витрати становлять:

їжа на виніс – 4–8 доларів (аранчіна, шматок піци, паніно чи інша вулична їжа коштують близько 5 доларів);

вечеря з трьох страв у ресторані середнього рівня на двох – 55–70 доларів;

місце в хостелі – 25–45 доларів за ніч;

номер у тризірковому готелі – 60–100 доларів за ніч;

проживання в готелі класу люкс – 180–400 доларів і більше за ніч у високий сезон;

поїздка на таксі – 1,5–2 долари за милю;

проїзд автобусом – близько 2 доларів.

Автобуси забезпечують сполучення Трапані з Еріче, Марсалою, аеропортом та іншими популярними напрямками. Водночас на менш завантажених маршрутах транспорт курсує не надто часто, тому під час планування поїздок це варто враховувати.

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