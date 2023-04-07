До топ-5 потрапили курорти в Португалії, Греції, Іспанії, Італії та Хорватії.

Найбільш сонячне місце в Європі є популярним курортом на півдні континенту – в Португалії.

Як пише Express, в рамках дослідження експерти з подорожей Club Med проаналізували кількість годин сонячного світла, середню температуру, кількість дощових днів і температуру моря, щоб знайти найсонячніше місце в Європі.

Найбільш сонячні напрямки в Європі 2023

1. Фару, Португалія.

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2. Афіни, Греція.

3. Марбелья, Іспанія.

4. Палермо, Італія.

5. Дубровник, Хорватія.

6. Бодрум, Туреччина.

7. Стокгольм, Швеція.

8. Лондон, Великобританія.

9. Бордо, Франція.

10. Копенгаген, Данія.

Так, Фару в португальській історичній провінції Алгарве опинився на першому місці з 11 годинами сонячного світла на день протягом літа. Середня температура в літні місяці тут становить 24 градуси, і це було єдине місце в списку, де не було дощових днів. Місто знаходиться недалеко від одного з найкрасивіших пляжів Португалії і може похвалитися чарівним Старим містом.

Афіни були названі другим найбільш сонячним місцем в Європі, де в середньому за літо випадає всього один дощовий день. При цьому грецька столиця є домом для цілоъ низки неймовірних пам'яток античності, включаючи Афінський акрополь. Поїздку в Афіни можна поєднати з відпочинком на одному з грецьких островів, куди туристи можуть доїхати зі столиці на поромі.

Марбелья, що посіла третє місце, була визнана найбільш сонячним місцем в Іспанії, де в середньому влітку було сонячно 11 годин на день. Популярне місто знаходиться недалеко від пляжів Коста-дель-Соль.

При цьому ви можете бути здивовані, побачивши в топ-10 британську столицю Лондон і скандинавські напрямки – Стокгольм (Швеція) і Копенгаген (Данія). Однак довгі літні дні в регіоні означають, що туристи мають можливість насолодитися вечерею на свіжому повітрі пізно ввечері. Так, в червні в Стокгольмі сонце сідає після 22:00, а встає о 3:30 ранку.

Як повідомляв УНІАН, раніше UK Post Office оприлюднило список найдоступніших за ціною напрямків для відпочинку влітку 2023 року. До топ-7 потрапили курорти в Болгарії, Португалії, Іспанії, Греції та на Кіпрі.

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