Раніше Україна не мала регулярного прямого авіасполучення з Саудівською Аравією.

Саудівський лоукостер Flynas починає льотну програму з Одеси.

У травні 2022 року авіакомпанія відкриває два нових напрямки — Даммам і Ріяд. Про це повідомила прес-служба Міжнародного аеропорту Одеса.

У Ріяд, столицю Саудівської Аравії, з Одеси можна буде потрапити тричі на тиждень. Рейси будуть здійснюватися щопонеділка, щочетверга та щосуботи.

У Даммам Вильоти заплановані з 1 травня двічі на тиждень: щосереди та щонеділі.

Читайте такожНа український ринок виходить провідний лоукостер з Саудівської АравіїПланується, що польоти почнуться з 2 травня 2022 року.

Flynas:

Flynas - провідний лоукостер Саудівської Аравії з флотом в 34 літаки. Авіакомпанія виконує понад 1 500 рейсів щотижня за 35 внутрішніми та міжнародними напрямками. Авіакомпанія почала свою роботу у 2007 році. На цей момент вона перевезла вже понад 55 мільйонів пасажирів.

Flynas в Україні:

1 червня 2021 року з'явилася інформація про те, що авіакомпанія з Саудівської Аравії Flynas виходить на український ринок, зокрема вона забезпечуватиме регулярне авіасполучення між Україною та Саудівською Аравією.

З 11 червня авіакомпанія Flynas почала польоти в Україну в аеропорт "Бориспіль" за маршрутом Ер-Ріяд - Київ. З 18 червня 2021 року рейси стали щоденними.

2 липня 2021 року Flynas запустив регулярні рейси з Саудівської Аравії в Міжнародний аеропорт "Бориспіль" за маршрутом Джидда - Київ - Джидда.

Раніше Україна не мала регулярного прямого авіасполучення з Саудівською Аравією. Для здійснення перельоту потрібен був трансфер через Стамбул, Доху або Дубай.