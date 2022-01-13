До списку потрапили п'ять українських нацпарків: "Синевир", Галицький національний природний парк, "Святі гори", "Тузлівські лимани" та "Подільські Товтри".

В Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ) підготували підбірку національних парків України, куди можна вирушити на зимовий вікенд в пошуках активного екологічного відпочинку.

Як зазначається на сторінці Держтуризму в Facebook, саме в цих місцях можна не тільки подихати свіжим повітрям та помилуватися фантастичними зимовими краєвидами, а й відшукати на снігу сліди диких тварин і навіть поспостерігати за птахами.

Національний природний парк "Синевир", Закарпатська область

Це одна з найнеймовірніших зимових локацій України. Тут пухкий сніг та свіже морозне повітря, а пейзажі біля найвисокогірнішого в Україні озера неповторні, як у казці. Саме озеро вкрите кригою і снігом, а поруч – водоспад Білий звір. Вода тут тече зі скель, між смереками й буками, а в морози вона перетворюється на химерні льодові фігури. Крім "Морського ока", як поетично називають у народі озеро Синевир, тут можна завітати до Центру реабілітації ведмедів, де лікують тварин після жорстокого поводження в приватних зоопарках і цирках. Також можна відвідати музей "Старе село" та низку цікавих локацій у Колочаві. В цьому ж населеному пункті туристи можуть завітати до центру реабілітації хижих птахів "Сапсан", напитися води з мінерального джерела, помилуватися мальовничими горами та глянути на велич карпатських пралісів.

Читайте такожНа Закарпаття в гори: затишний Воловець, мальовничий Синевир та курортний Пилипець

Галицький національний природний парк, Івано-Франківська область

Ще одна локація з мальовничою природою, де вас зачарують вкриті снігом унікальні букові ліси з карстовими скелями і печерами, тиша урочищ та замерзлі водойми. А ще парк є прихистком для рідкісних тварин, які охороняються законом України. І, якщо вам буде цікаво поспостерігати за їхнім життя, то радимо робити це із провідниками, які добре знають місцеву природу, звірів, що тут мешкають, та яким є що розповісти. В найцікавіших куточках нацпарку прокладені туристичні маршрути та еколого-пізнавальні стежки. На території діє Центр реабілітації диких тварин, які потрапили в біду. Їх виходжують і за можливості відпускають в дике середовище, а тих, кому постійно потрібна людська допомога, залишають у Центрі. Тут можна побачити лелек, лисиць, оленів та зайців.

Національний природний парк "Святі гори", Донецька область

Парк розташований в Слов'янському та Краснолиманському районах. Тут можна помилуватися не тільки застиглою річкою Сіверський Донець, а ще й "інопланетними" крейдяними горами. Загальна площа цього парку – 40 гектарів. Природа цієї місцини та її околиць ще зберегла умови для існування багатьох рідкісних птахів, таких як скопа, тювик, змієїд та інші. Звичайно, зимою ви їх тут не побачите, зате є шанс зустріти на байрачних дібровах досить рідкісну для Східної України тварину – горностая. Справжньою перлиною заповідника є печерні храми з Миколаївською церквою, яка була збудована в XVII ст. на крейдяній скелі. Ця унікальна споруда відтворює в камені традиції дерев'яної народної архітектури і є оригінальним витвором українського бароко. Взимку вона нагадує палац Снігової королеви.

Національний природний парк "Тузлівські лимани", Одеська область

Це справжня Мекка для любителів спостережень за птахами, яка знаходиться біля Чорного моря. Через територію парку проходить один із найбільших міграційних шляхів пернатих. Взимку сюди прилітає багато гусей та качок, трапляються і такі екзотичні види як червоновола казарка, яку в Україні можна побачити лише тут. Якщо ви не любите спостерігати за птахамм, милуйтеся природою: сивий степ, червоний солонець, притрушений інеєм очерет. А запах моря, що змішується з запахом лісу, додасть вашим прогулянкам чарівності. Незабутні враження та фото гарантовані.

Національний природний парк "Подільські Товтри", Хмельницька область

Подільські товтри – місце сили і натхнення. Тут можна насолоджуватися красою природи розмірено, нікуди не поспішаючи. Візуально Товтри є мальовничими пагорбами, з яких і починаються українські Карпати. Тут один за одним здіймаються покриті деревами мальовничі пагорби, а біля їхнього підніжжя лежить тиха гладь скутих льодом синіх озер різної форми і розмірів. Всього в парку налічується цілих 160 товтр. Різні за висотою, порослі лісом і "лисі", всі вони мають спільну рису: західний схил крутий, а східний пологий. В Європі аналогів Подільськім Товтрам немає, подібні за геологічними структурами скелясті гряди існують тільки у Великобританії і США. Ваблять мандрівників не тільки запаморочливі краєвиди, а й тутешні джерела з цілющою водою. Найбільш магнетичною точкою парку є мальовнича Бакота з божевільними видами і древнім скельним монастирем. Це ідеальне місце для єднання з природою, де панують тиша та спокій. Узимку у парку діють піші, кінні та лижні маршрути.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Державному агентстві розвитку туризму (ДАРТ) підготували підбірку найкращих локацій в Українських Карпатах, де наразі можна не тільки покататися на лижах, а й просто помилуватися фантастичними краєвидами і подихати морозяно-хвойним повітрям.