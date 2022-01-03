Парки перебуватимуть у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Президент України Володимир Зеленський ініціював створення природних парків "Пуща Радзівіла", "Куяльницький" і "Холодний Яр", а також збільшення меж ряду природоохоронних об’єктів.

Президент 1-3 січня підписав укази, якими передбачено створення національних природних парків "Пуща Радзівіла", "Куяльницький" і "Холодний Яр", а також збільшення меж території Карпатського біосферного заповідника, національного природного парку "Меотида", національного природного парку "Вижницький" та ботанічного заказника загальнодержавного значення "Староманзирський", повідомляє прес-служба Офісу глави держави.

Так, указом № 2/2022 передбачено створення на території Черкаської області національного природного парку "Холодний Яр" (Черкаський район), до складу якого передається у постійне користування 6,8 тис. га земель державної власності.

Згідно з указом № 3/2022, на території Березівського та Одеського районів Одеської області створюється національний природний парк "Куяльницький". До його території включається 10,8 тис. га земель державної та комунальної власності.

Указом № 4/2022 передбачено створення на території Сарненського району Рівненської області національного природного парку "Пуща Радзівіла", до складу якого включається 24 тис. га земель державної власності.

Парки перебуватимуть у сфері управління Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

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Крім того, указом № 5/2022 змінено межі території Карпатського біосферного заповідника, до складу якого увійдуть 17,9 тис. га земель, що вилучаються у лісових господарств.

Відповідно до указу № 6/2022, погоджено включення до території національного природного парку "Вижницький" 131 га земель державної власності у Чернівецькій області, а до території ботанічного заказника загальнодержавного значення "Староманзирський" – 99 га земель державної власності на території Болградського району Одеської області.

Указом № 7/2022 до території національного природного парку "Меотида" передбачено включення 580,2 га земель державної власності, що розташовані за межами смт Ялта, сіл Мелекіне, Урзуф Мангушської селищної територіальної громади Маріупольського району Донецької області.

Згідно з документами, Кабінет міністрів має забезпечити затвердження у шестимісячний строк положення про новостворені парки та внести зміни до положень про вказані природоохоронні об’єкти, межі яких були розширені.

Уряд також повинен до 2024 року вирішити питання щодо надання земель.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів збільшив штрафи за незаконний вилов риби - в десятки і навіть сотні разів, залежно від виду риби.