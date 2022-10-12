Всього в рейтинг потрапив 51 район по всьому світу.

Район Колонія Американа в Гвадалахарі (Мексика), де 4 роки тому дозволили займатися сексом в публічних місцях, визнаний "найкрутішим" міським районом у світі.

Про це свідчать результати рейтингу, складеного журналом Time Out.

Всього в рейтинг потрапив 51 район по всьому світу.

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Зокрема, в районі Колоніа Американа знаходяться елітні та модні ресторани, стильні бари і нічні клуби, тут виступають багато популярних діджеїв та гуртів. Також район відомий кількома знаковими пам'ятками та музеями.

До слова, саме Гвадалахара є своєрідною культурною столицею Мексики, а серцем всього цього якраз і вважається Калоніа Американа.

Топ-10 найкрутіших районів світу:

1. Colonia Americana (Гвадалахара, Мексика)

2. Cais do Sodré (Лісабон, Португалія)

3. Wat Bo Village (Сіемреап, Камбоджа)

4. Ridgewood (Нью-Йорк, США)

5. Mile End (Монреаль, Канада)

6. Barrio Logan (Сан-Дієго, США)

7. Shimokitazawa (Токіо, Японія)

8. Cliftonville (Маргіт, Великобританія)

9. Barrio Yungay (Сантьяго, Чилі)

10. Cours Julien (Марсель, Франція)

Також, в рейтинг потрапили такі районі, що знаходяться в містах Європи, як:

11. Shawlands (Глазго, Великобританія)

15. Neukölln (Берлін, Німеччина)

17. Walthamstow (Лондон, Великобританія)

18. Sants (Барселона, Іспанія)

20. Riona Sanità (Неаполь, Італія)

23. Barrio de las Letras (Мадрид, Іспанія)

24. Vesterbro (Копенгаген, Данія)

30. Northern Quarter (Манчестер, Великобританія)

31. Letná (Прага, Чехія)

32. Noord (Амстердам, Нідерланди)

35. Kelham Island (Шеффілд, Великобританія)

39. Pagrati (Афіни, Греція)

44. Haut-Marais (Париж, Франція)

49. Stoneybatter (Дублін, Ірландія)

Як повідомляв УНІАН, раніше експерти спрогнозували, в яких містах світу різко зростуть ціни на готелі в 2023 році.

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