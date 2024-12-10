Найбільшу авіакомпанію Бельгії Brussels Airlines визнали найкращою авіакомпанією світу у 2024 році, тоді як найгіршим став національний перевізник Туніса Tunisair.
Про це свідчать дані свіжого рейтингу від сервісу AirHelp, який оцінив послуги 109 авіакомпаній з усього світу. Основу рейтингу склало ставлення цих авіаперевізників до клієнтів, зокрема, швидкість реагування на скарги, виплата компенсацій і задоволеність пасажирів.
Для порівняння, лідер рейтингу отримав загальну оцінку 8,12 балів із 10, а авіаперевізник, який посів останнє місце – 3,63 бала.
10 найкращих авіакомпаній світу в 2024 році
- Brussels Airlines (Бельгія)
- Qatar Airways (Катар)
- United Airlines (США)
- American Airlines (США)
- Play (Ісландія)
- Austrian Airlines (Австрія)
- LOT Polish Airlines (Польща)
- Air Arabia (ОАЕ)
- Widerøe (Норвегія)
- Air Serbia (Сербія)
10 найгірших авікомпаній світу в 2024 році
- Tunisair (Туніс)
- Buzz (Польща)
- Nouvelair (Туніс)
- Bulgaria Air (Болгарія)
- El Al Israel Airlines (Ізраїль)
- Pegasus Airlines (Туреччина)
- IndiGo (Індія)
- TAROM (Румунія)
- Air Mauritius (Маврикій)
- SKY express (Греція)
Тим часом, топові європейські лоукостери Wizz Air (Угорщина) і Ryanair (Ірландія) опинилися в середині рейтингу – у них 53 і 54 місця відповідно.
Як повідомляв УНІАН, раніше сервіс Skyscanner назвав авіакомпанії з найсуворішими вимогами до провезення ручної поклажі.
Тим часом, нещодавнє дослідження компанії BoyleSports визначило авіакомпанії світу з найгіршою їжею на борту.
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