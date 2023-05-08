Особливо багато "повзучих" небезпек мандрівникам загрожують в Іспанії, Франції та інших спекотних країнах.

Експерт з подорожей Крістофер Найп попередив туристів, що відправляються цього літа в популярні європейські напрямки, про небезпечних представників тваринного світу, що мешкають там.

Особливо багато "повзучих" небезпек мандрівникам загрожують в Іспанії, Франції та інших спекотних країнах, пише Express.

"У нас на островах (Великобританія та Ірландія – ред.) є тільки одна отруйна змія, а наші місцеві комахи і павукоподібні досить безпечні. Те ж саме в цілому можна сказати про більшість європейських країн. Однак більш спекотний клімат породив кілька більш неприємних повзучих істот, від яких нічого не підозрюючим сім'ям слід триматися подалі, особливо коли ви перебуваєте в глушині", – зазначив Найп.

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1. Азіатський шершень (Франція та Іспанія). Хоча азіатський шершень спочатку мешкав в Південно-Східній Азії, він все ж дістався до Франції в 2003 році, а до Іспанії приблизно в 2010 році. Вони не схильні до надмірної агресії, але можуть вжалити, якщо відчують загрозу або якщо на їхнє гніздо нападуть. Шершні зазвичай мають довжину близько 3-4 см, але королеви можуть бути довшими за 5 см.

2. Гадюка довгоноса (Південно-Східна Європа). Туристам, які подорожують в такі країни, як Угорщина, Австрія, Італія або Північна Албанія варто остерігатися довгоносої гадюки (до речі, в Україні теж багато гадюк, особливо в Карпатах – ред.). Маленьку гадюку зазвичай можна побачити на фермах, на відкритих полях і на скелястих схилах, але дуже малоймовірно побачити в місті. У крайніх випадках укуси довгоносої гадюки можуть бути смертельними, однак шанси на виживання при наданні своєчасної медичної допомоги досить високі.

3. Шовкопряд сосновий (Іспанія та інші країни Європи). Хоча ці гусениці виглядають милими і пухнастими, вони можуть бути надзвичайно небезпечними для дітей і собак. Їхні "пухнасті" ворсинки насправді токсичні та можуть викликати висипання, подразнення очей, кашель та алергічні реакції. Ворсинки гусениці також розносяться вітром.

4. Середземноморський воронковий павук (прибережні райони Середземномор'я). Цей павук отримав свою назву через павутину в формі воронки. Він є одним з найбільших видів павуків в Європі – самки павуків мають довжину близько 3 см і зазвичай більші за самців. Ці павуки активні цілий рік, а їхні укуси можуть бути досить неприємні, тому їх краще уникати.

5. Павук чорна вдова (Франція, Середземномор'я, Центральна Азія). Цей павук активний на Корсиці, в Провансі та вздовж атлантичного узбережжя і є найнебезпечнішим павукоподібним у Франції. Отрута чорної вдови приблизно в 15 разів сильніша за отруту гримучої змії і викликає серйозні наслідки: може пошкодити нервову систему, викликати галюцинації або навіть спричиники поведінкові розлади. Однак більшість постраждалих одужують без серйозних ускладнень.

Як повідомляв УНІАН, раніше іспанські органи охорони здоров'я попередили про підвищений ризик зараження лихоманкою денге на популярному серед туристів острові Ібіца.

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