Одразу шість німецьких туристів заразилися лихоманкою денге під час відвідин Балеарських островів у період із серпня до жовтня минулого року.

Іспанські органи охорони здоров'я попередили про підвищений ризик зараження лихоманкою денге на популярному серед туристів острові Ібіца.

Як пише Sky News, згідно з опублікованим попередженням, звичайний "низький" ризик зараження був підвищений до "помірного" в період з травня по листопад 2023 року. Саме в цей період спостерігається найбільша активність комарів, що збігається з найбільшим напливом туристів.

Попередження було випущено після того, як шість німецьких туристів заразилися під час відвідування Балеарських островів в період з серпня по жовтень минулого року.

Відео дня

Лихоманка денге – симптоми

Лихоманка денге, також відома як костоломна або суглобова лихоманка – це гостре вірусне захворювання, яке передається переважно через укуси комарів.

Серед основних симптомів захворювання – лихоманка, головні болі, ломота в кістках і суглобах, а також блювота і висип. Відновлення зазвичай займає від двох до семи днів. У невеликій кількості випадків захворювання переростає в важку лихоманку денге, що призводить до кровотечі, низького рівня тромбоцитів і "витоку" плазми крові.

Як повідомляв УНІАН, раніше в США чоловік помер від поїдаючої мозок амеби Naegleria fowleri. Можливо, він підхопив її після промивання носа водопровідною водою.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.