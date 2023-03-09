Іспанські органи охорони здоров'я попередили про підвищений ризик зараження лихоманкою денге на популярному серед туристів острові Ібіца.
Як пише Sky News, згідно з опублікованим попередженням, звичайний "низький" ризик зараження був підвищений до "помірного" в період з травня по листопад 2023 року. Саме в цей період спостерігається найбільша активність комарів, що збігається з найбільшим напливом туристів.
Попередження було випущено після того, як шість німецьких туристів заразилися під час відвідування Балеарських островів в період з серпня по жовтень минулого року.
Лихоманка денге – симптоми
Лихоманка денге, також відома як костоломна або суглобова лихоманка – це гостре вірусне захворювання, яке передається переважно через укуси комарів.
Серед основних симптомів захворювання – лихоманка, головні болі, ломота в кістках і суглобах, а також блювота і висип. Відновлення зазвичай займає від двох до семи днів. У невеликій кількості випадків захворювання переростає в важку лихоманку денге, що призводить до кровотечі, низького рівня тромбоцитів і "витоку" плазми крові.
Як повідомляв УНІАН, раніше в США чоловік помер від поїдаючої мозок амеби Naegleria fowleri. Можливо, він підхопив її після промивання носа водопровідною водою.
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