Екскурсії на військовий полігон з українцями користуються шаленою популярністю у німців.

У Німеччині вирішили влаштовувати туристичні екскурсії по військовому полігону, на якому тренуються українські солдати. Про це повідомляє німецьке видання Bild.

Йдеться про полігон "Мюнстер", розташований у Західній Німеччині. Це найбільший військовий полігон Бундесверу, на якому німецька армія тренується з часів Германської імперії. Останнім часом на полігоні активно тренують українських військових. Зокрема, саме тут українців вчили поводитися з танками Leopard 2 і бойовими машинами піхоти Marder.

Повідомляється, що місцева туристична компанія Munster Touristik влаштовує автобусні тури полігоном з 2008 року. Квитки на них і в колишні роки завжди розпродавали на 100%, але зараз інтерес до цих турів значно виріс – саме через війну в Україні і навчання українських військових, що проходять тут.

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Причому фірма рада б збільшити кількість екскурсій, щоб задовольнити попит, але оскільки полігон діючий, останнє слово завжди за військовими.

"Це майже як сафарі. Очевидно, що інтерес [до екскурсій] ще надзвичайно зріс через війну в Україні - заворожує, що тут навчають солдатів, які потім борються на фронті. Я знаю деяких знайомих, які хотіли забронювати відвідування, але це практично неможливо", — розповів журналістам один з туристів.

Екскурсія по військовому полігону, звідки українці потім їдуть на фронт, для німецьких туристів обходиться всього в 35 євро.

Навчання українських військових у Німеччині

Вперше українські військові почали навчатися в Німеччині ще навесні минулого року, коли Берлін погодився надати Україні свої самохідні гаубиці Panzerhaubitze 2000. Їх освоєння українськими екіпажами проходило якраз в Німеччині.

Вже цієї зими в Німеччині також проходило навчання українських екіпажів для німецьких танків Leopard 2. Примітно, що США навчали українців роботі з ЗРК Patriot теж у Німеччині – на одному зі своїх полігонів.

Відомо, що російські шпигуни намагалися спостерігати за тим, як українці освоюють західну техніку на німецьких полігонах.

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