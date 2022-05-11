Планується підготувати до 18 розрахунків.

Українські військові прибули до Німеччини для навчання з використання самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000) на полі бою. Всього планується підготувати 18 розрахунків, які зможуть ефективно застосовувати техніку.

Відповідною інформацією поділилося німецьке видання Spiegel з посиланням на Міністерство оборони Німеччини.

Сьогодні, 11 травня, українські солдати прибули в регіон Рейнланд-Пфальц в літаку Бундесверу з Польщі. Вони пройдуть навчання в артилерійській школі в Ідар-Оберштайні.

За даними Міноборони Німеччини, держава в партнерстві з Нідерландами планує підготувати до 18 розрахунків, які зможуть використовувати гаубиці. Кожен з них включає від трьох до п'яти чоловік, в залежності від оперативної обстановки на полі битви.

Нагадаємо, на початку травня в ЗМІ з'явилася інформація, що Німеччина передасть Україні PzH 2000 зі складів Бундесверу. Через кілька днів цю інформацію офіційно підтвердили. Наша країна отримає сім одиниць згаданої техніки від Німеччини і ще п'ять — від Нідерландів. УНІАН детально розповідав про PzH 2000 в окремому матеріалі.

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