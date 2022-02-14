За словами директора з комунікацій авіакомпанії Norwegian, таке рішення прийняли в цілях безпеки.

Норвежська авіакомпанія Norwegian призупиняє польоти над Україною у зв'язку із загостренням конфлікту з Росією і загрозою повномасштабного вторгнення.

Про це повідомив директор з комунікацій авіакомпанії Norwegian Есбен Туман в прямому ефірі норвезького телеканалу TV2.

"Ми прийняли це рішення на основі комплексної оцінки безпеки, тому вирішили призупинити польоти над Україною до особливого розпорядження. Безпека завжди на першому місці", - сказав він.

Як зазначив Туман, компанія Norwegian не здійснює прямі рейси в Україну, проте використовує авіапростір західної частини країни для польотів до Туреччини та Угорщини.

"Загалом, ми не так багато літаємо над Україною. Після катастрофи MH17 ми взагалі уникали східних районів України", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, раніше нідерландська компанія KLM скасувала всі рейси в Україну як запобіжний захід через загрозу війни в країні.

"Це рішення послідувало за скоригованими рекомендаціями щодо поїздок з кодом червоного кольору і великим аналізом безпеки. Поки неясно, коли KLM знову полетить до Києва", - сказали в KLM.

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