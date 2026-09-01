РФ вночі масовано атакувала Одещину: є руйнування та поранені

Внаслідок атаки пошкоджено господарські приміщення та будівлю швейного цеху, зруйновані приватні будинки.

Вночі 1 вересня російська окупаційна армія здійснила комбіновану атаку по Одесі та Одеській області, внаслідок чого сталися значні руйнування інфраструктури, щонайменше семеро цивільних дістали поранень.

Як повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури, збройні сили РФ застосували по регіону ударні безпілотники, "Бандеролі", КАБи та ракети. Під ударом опинилися цивільна інфраструктура.

Як передає кореспондент УНІАН, моніторингові канали під час нічної атаки попереджали, що на Одесу летять КАБи, особлива небезпека – для порту, району пляжу "Ланжерон" тощо. Згодом у місті було чутно дуже потужні вибухи.

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За даними прокуратури, внаслідок атаки пошкоджено господарські приміщення та будівлю швейного цеху, частково зруйновано два приватні домоволодіння. За попередніми даними, постраждали семеро цивільних людей: чоловіки віком 32-72 років. Потерпілі отримали травми різного ступеня тяжкості, зазначили у пресслужбі. Чотирьох травмованих госпіталізовано до лікарні.

Розпочато розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).

Як уточнили у пресслужбі Головного управління ДСНС в Одеській області, внаслідок обстрілу під ударом опинилися об’єкти житлової, енергетичної та портової інфраструктури.

В Одеському районі вогонь охопив житловий будинок, де постраждала одна людина.

Окрім цього, Росія атакувала один із пунктів пропуску в регіоні, де також спалахнула пожежа.

Також очевидці повідомляють, що стався приліт по будівлі "Нової пошти" у передмісті Одеси. На фото, яке шириться у соцмережах, можна побачити пожежу. Наразі невідомо, коли саме це сталося – вночі чи вранці.

Ворожа атака на пункт пропуску з Румунією

Вночі 1 вересня російські військові атакували дронами міжнародний пункт пропуску "Орлівка", що на українсько-румунському кордоні в Одеській області. Влучання безпілотників відбулося по будівлі та території пункту пропуску. Внаслідок атаки виникли пожежі. Оформлення осіб і транспортних засобів у пункті пропуску призупинено. Про ситуацію поінформовано суміжну сторону, транспортні засоби перенаправляються до інших пунктів пропуску.

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