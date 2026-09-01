Одна з країн Європи платить 32 тисячі євро дорослому за виїзд: як працює програма

Заявки подали вже сотні людей.

Швеція суттєво підвищила фінансову допомогу для тих, хто добровільно повертається на батьківщину. За новими правилами, які діють з 1 січня 2026 року, дорослий може отримати до 32 тисяч євро, а ціла родина – до 55 тисяч євро, пише Blic.

Оновлена програма викликала миттєвий інтерес. Згідно зі статистикою, вже до середини лютого надійшло 272 звернення, щоправда 82 заявникам відмовили. Згодом, за кілька наступних тижнів, число охочих зросло орієнтовно до 370.

Попри розхоже уявлення про "плату мігрантам за виїзд", скористатися цією можливістю дозволено далеко не всім іноземцям, які перебувають у Швеції. Обов'язковою вимогою виступає наявність чинного шведського дозволу на проживання.

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Фінансову допомогу надають тим, хто вирушає на рідну землю або в іншу країну, де гарантовано право на легальне перебування. Натомість переїзд до інших держав ЄС, Європейського економічного простору чи Швейцарії під умови програми не підпадає.

Скільки саме можна отримати

Фіксовані суми розподіляються наступним чином: один дорослий одержує до 32 тисяч євро, а подружня пара (як в офіційному, так і в цивільному союзі) – приблизно до 45,7 тисячі євро. Загальна максимальна сума на родину сягає 55 тисяч євро, при цьому на кожну дитину додатково нараховують близько 2,3 тисячі євро.

Як зазначається, до масштабного перегляду тарифів фінансова підтримка виглядала значно скромнішою: дорослий міг розраховувати лише орієнтовно на 900 євро. Таким чином, виплата зросла в 35 разів.

Шведський уряд мотивує свій крок прагненням дати людям, чия інтеграція в суспільство не склалася, шанс розпочати нове життя вдома. Крім того, офіційний Стокгольм сподівається, що репатріанти зможуть зробити позитивний внесок в економіку та ринок праці власних держав.

Варто зауважити, що сама система добровільного повернення діє в королівстві ще з 1984 року, проте донедавна цим механізмом користувалися одиниці.

Українці за кордоном

Раніше повідомлялось, що Ірландія розробляє програму, за якою основні виплати українським біженцям надаватимуться лише після їхнього фактичного повернення в Україну. Паралельно ірландський уряд планує з жовтня зменшити щомісячну виплату за проживання в країні – з 600 до 400 євро.

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