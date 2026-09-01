Постачальники оприлюднили ціни на перший місяць осені: скільки коштуватиме газ в вересні

Базовими залишаються річні тарифи.

Постачальники газу оприлюднили свої цінники на "блакитне паливо" у вересні. Дехто з українців платитиме менше, ніж у серпні.

Видання "ГазПравда" повідомило, що на українському ринку газу працюють вісім компаній, з яких чотири пропонують лише річні тарифи, а ще чотири – як річні, так і місячні змінні.

Річні пропозиції традиційно не змінилися і коливаються в межах від 7,96 до 9,99 грн за куб. Водночас місячні цінники у вересні, порівняно із серпнем, знизилися і коливаються в межах від 8,46 до 26,99 грн за метр кубічний.

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Нагадаємо, що базовими залишаються річні тарифи. Враховуючи, що близько 98%, або понад 12 мільйонів домогосподарств, - клієнти ГК "Нафтогаз України", то більшість українців платитимуть за тарифом "Фіксований" – 7,96 грн за кубометр, який діятиме до 30 квітня 2027 року.

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