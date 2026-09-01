Сі Цзіньпін зробив заяву про завершення війни в Україні

Він заявив, що для досягнення цієї мети Китай має намір посилити координацію та співпрацю з іншими країнами.

Глава Китаю Сі Цзіньпін пообіцяв посилити координацію щодо України для "політичного врегулювання кризи". Про це він заявив під час виступу на саміті Шанхайської організації співпраці в Бішкеку, повідомляє CCTV.

Сі підкреслив, що наразі в міжнародній ситуації помітно зростає кількість невизначених і непередбачуваних факторів, проте "прагнення народів усіх країн до миру, розвитку, співпраці та взаємовигідного співробітництва залишається незмінним".

Він додав, що Китай має намір посилити координацію з іншими країнами для пошуку шляхів політичного врегулювання ситуації в Україні, на Близькому Сході та в Афганістані.

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"Щодо таких міжнародних та регіональних гарячих точок, як Україна, Близький Схід та Афганістан, Китай готовий зміцнювати комунікацію та координацію з усіма сторонами, дотримуючись підходу, спрямованого на усунення як симптомів, так і причин проблеми, та сприяти політичному врегулюванню", – сказав він.

Раніше прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін і Сі під час зустрічі практично не обговорювали російську агресію проти України, розмова стосувалася лише двосторонніх відносин.

Світові лідери про війну в Україні

Раніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив Володимиру Путіну, що війна в Україні має припинитися і що Нью-Делі підтримуватиме всі мирні зусилля, спрямовані на припинення бойових дій.

У свою чергу міністр фінансів США Скотт Бессент під час зустрічі з міністром фінансів Росії Антоном Силуановим на саміті G20 чітко дав зрозуміти, що жодної економічної підтримки для Росії чи угод з інших питань не буде до закінчення війни в Україні.

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