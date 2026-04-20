Україна стане частиною одного з найвідоміших туристичних маршрутів Європи

Новий маршрут поєднає Україну з Camino de Santiago.

Львівська область долучилася до мережі одного з найвідоміших туристичних маршрутів Європи – Camino de Santiago.

Як повідомила пресслужба Львівської ОДА на своїй сторінці у Facebook, відповідний меморандум про співпрацю було підписано під час міжнародного форуму у Вінниці.

Зокрема, до меморандуму приєдналася ініціатива Camino Ruteno – це новий маршрут, який пролягатиме територією Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей.

"Він поєднає наші регіони з європейською мережею Шляху святого Якова, відкриваючи нові можливості для пішого туризму, розвитку громад і культурного обміну. Сучасне Camino виходить за межі виключно релігійного шляху. Для більшості мандрівників – це спосіб морального відновлення, осмислення та глибокого пізнання країни. Тому цей напрямок має величезний потенціал для соціальної підтримки", – зазначають в ОДА.

Згідно з повідомленням, у Львівській області цей шлях планують зробити частиною проєкту "Терапія мандрами", щоб організовувати мандрівки для психологічного розвантаження та морального відновлення українських захисників, захисниць та їхніх родин.

Нові маршрути у Львівській області

Як повідомляв УНІАН.Туризм, влітку 2025 року біль Східниці з'явився новий інклюзивний туристичний маршрут "Респект – Гаївка", а 2024 році в регіоні було розпочато облаштування ще кількох цікавих туристичних маршрутів, в тому числі з Трускавця на Орів.

Крім того, на Львівщині склали путівник, до якого увійшли 25 ключових туристичних локацій області, на які туристам варто звернути увагу цього року.

Також нещодавно стало відомо про плани облаштувати нові туристичні маршрути на Львівщині – екостежку до природних пам'яток Сколівських Бескидів та велосипедну інфраструктуру навколо міста Сколе.

