Названо 25 найкращих туристичних локацій Львівщини, які варто відвідати у 2026 році

Серед основних критеріїв відбору – доступність для маломобільних груп та впізнаваність за межами області.

Наприкінці 2025 року на Львівщині презентовали путівник, до якого увійшли 25 ключових туристичних локацій області, на які туристам варто звернути увагу, плануючи свої подорожі Україною наступного року.

Як повідомили у пресслужбі Львівської облради, авторкою змісту путівника стала завідувачка відділу розвитку "Дому Франка", відома львівська гідеса Гандзуня Гошко, а світлини до нього зробив фотомитець Руслан Литвин.

"Львівщина унікальна тим, що тут кожен камінь, кожне дерево в Карпатах, кожна пам'ятка архітектури має свою історію. Дякуючи таким ентузіастам, яких зібрав профільний департамент, ми отримали путівник, який популяризує наші визначні місця", – зазначив в. о. керуючого справами Львівської обласної ради Ярослав Гасяк.

Своєю чергою директор департаменту спорту, молоді та туризму ОДА Роман Хім'як повідомив, що насправді було дуже складно обрати всього 25 локацій, тож в підсумку одними з основних аргументів до відбору стала їхня доступність для маломобільних груп та впізнаваність не лише серед мешканців регіону, а за його межами.

25 найкращих туристичних місць Львівщини на 2026 рік

Підкамінь. Гавареччина. Прихисток ТТ. Водоспад Гуркало. Церква Святого Архистратига Михаїла (с. Ісаї). Гора Пікуй. Свірзький замок. Park 3020 Унівська лавра. Золочівський замок. Підгорецький замок. Олеський замок. Яворівські: НПП та забавка. Тустань. Середмістя Жовкви. Крехівський монастир. Церква Святого Юра (м. Дрогобич). Дрогобицька солеварня. Карпатський маяк. Східниця. Моршин. Музей Михайла Біласа (м. Трускавець). Стільське городище. Гора Маківка. Музей-криївка УПА.

Путівник має українську та англійську версії. З електронною версією путівника "Львівщина. 25 туристичних магнітів", де детально описані всі локації, можна ознайомитися за посиланням.

Інші цікаві туристичні місця на Львівщині

Як повідомляв УНІАН, влітку 2025 року біль Східниці з'явився новий інклюзивний туристичний маршрут "Респект – Гаївка". Ця оздоровча екостежка протяжністю 2,3 км відкриває туристам неймовірні панорамні краєвиди на Карпати.

Крім того, у 2024 році було розпочато облаштування ще кількох цікавих туристичних маршрутів на Львівщині, в тому числі з Трускавця на Орів.

