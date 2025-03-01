Тепер двоє італійських підлітків відроджують археологічне минуле свого містечка, пропонуючи безкоштовні екскурсії для відвідувачів.

Не всі пам'ятки Італії привертають однакову увагу. Деякі залишаються забутими або навіть перероблені найнезвичайнішими способами - зокрема на спортивні майданчики.

У Монтелеоне-Сабіно нещодавно виявлений римський амфітеатр заріс бур'янами, оскільки на його облагороджування не було грошей. Але два молодих волонтери намагаються пролити світло на спадщину свого містечка і сподіваються, що туристи також нею переймуться, пише Euro News.

Серед найбільших пам'яток Монтелеоне-Сабіно - церква Святої Вікторії з видом на пагорби регіону.

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Колись тут жили сабіняни - одне з італійських племен, завойоване римлянами, що і дало селу назву. Монтелеоне стоїть на місці процвітаючого поселення 4 століття до н. е. Требула Мутуеска. Це стародавнє місто могло похвалитися власним храмом, лазнями, форумом і амфітеатром.

Незважаючи на славне минуле й аристократичне населення стародавнього міста, з часом воно занепало.

У 1950-х роках особливо сильні зливи відкрили те, що було приховано тисячоліттями - руїни комплексу амфітеатру.

Група археологів витратила десятиліття, намагаючись виявити артефакти й рештки. Тоді як виявлення цілого давньоримського міста могло б стати для будь-якого невеликого містечка претензією на славу, у регіоні, перенасиченому історичними артефактами, місцеві жителі просто включили виявлені руїни у своє життя, що відображає ширшу італійську тенденцію применшувати або ігнорувати значущість свого минулого.

Так у Монтелеоне місце біля амфітеатру швидко перетворилося на футбольне поле, яке використовувала місцева команда ASD Real Monteleone Sabino для матчів із сусідніми містами.

Видання зазначило, що підхід до місця наскільки заріс і став непримітним, що його дуже просто пропустити. Хоча об'єкт включає в себе великий відкритий простір, усіяний стінами і арками - колись амфітеатр і його трибуни - а також тунелі під ареною, де колись проходили античні бої і шоу гладіаторів.

Туристи також можуть побачити деякі з бюстів та інших артефактів у невеличкому археологічному музеї Монтелеоне, відкритому з п'ятниці до неділі з 10:00 до 18:00 за 5 євро (3 євро для дітей і літніх).

Місцеві жителі докладають зусиль для збереження та популяризації історичного та археологічного значення об'єкту, включно з невеликими концертами та виставками. Для двох молодих монтелеонців руїни Требула Мутуеска - це більше, ніж просто частина їхньої місцевої спадщини, - це пристрасний проєкт і рушійна сила в їхньому житті.

"Археологічні пам'ятки важливі, тому що, якщо їх добре зберегти, вони можуть мати значний позитивний вплив на місцеву економіку за допомогою культурного туризму", - сказала волонтерка в проєкті зі збереження археологічних пам'яток (G.A.T.C) на ім'я Сара.

Вона додала, що такі об'єкти допомагають зрозуміти, як жили люди, їхні традиції та технології.

"Ми - хранителі тисячолітньої історії, горді тим, що представляємо велич нашого стародавнього міста і римську спадщину, яка визначає нашу ідентичність", - додав Томмазо, також волонтер G.A.T.C.

Для тих небагатьох туристів, які вже побували на руїнах Требула Мутуеска, очевидна відсутність догляду та ресурсів для підтримки стародавніх руїн не залишилася непоміченою.

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