Влітку український кордон через головний аеропорт країни перетнули приблизно 3 мільйони осіб.

Пасажиропотік в аеропорту "Бориспіль" цього туристичного сезону збільшився майже на 25%, у червні-серпні кордон в обидві сторони перетнули близько 3 мільйонів осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу повідомив начальник відділу прикордонної служби Бориспіль-1 підполковник Віталій Титовець.

"Наші громадяни активно подорожували, і пасажиропотік цього туристичного сезону збільшився майже на 25%. Це викликано тим, що дуже багато громадян України придбали свої туристичні мандрівки ще минулого року, але у зв’язку з ковідними обмеженнями не змогли відповідно відпочити і всі ці подорожі були перенесені на цей туристичний сезон. У червні-серпні через пункт пропуску "Бориспіль" у нас перетнуло кордон близько 3 мільйонів осіб – на в'їзд і виїзд в Україну… З них іноземців в’їхало близько 300 тисяч", - повідомив він.

Титовець також зазначив, що цього року у зв’язку з відкриттям нових маршрутів з арабськими країнами в Україну істотно збільшився в’їзд громадян із Саудівської Аравії, Катару.

Читайте такожУкраїнцям пояснили, як отримати COVID-сертифікат в "Дії": інструкціяЯк повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що цього літа Україну відвідали понад 40 тисяч туристів з арабських країн Перської затоки.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт "Бориспіль" є державним підприємством, що забезпечує 68% всіх авіаперевезень в Україні. Аеропорт є базовим для найбільшого національного перевізника - авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Автор: Наталія Хаджі