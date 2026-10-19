ЄС досі не визначився з датою запуску системи платного в'їзду ETIAS, – ЗМІ

Запуск багатостраждальної системи ETIAS відкладається вже кілька років поспіль.

Терміни запуску системи авторизації поїздок до ЄС для громадян країн, які користуються правом безвізового в'їзду (ETIAS), знову опинилися під питанням – цього разу без зазначення будь-якої нової дати.

Як зазначає SchengenVisaInfo, ще в середині цього року Європейська комісія заявляла, що система ETIAS почне функціонувати в останньому кварталі 2026 року. Тепер ця згадка зникла. На офіційній сторінці ETIAS, яку підтримує Єврокомісія, лише зазначено, що система поки що не працює, заявки не приймаються, а дата запуску буде оголошена за кілька місяців до початку її повноцінного функціонування. Станом на 19 жовтня 2026 року точна дата так і не була названа.

Для громадян країн, які мають право на безвізовий в'їзд, зокрема України, ситуація залишається незмінною: подавати будь-які заяви чи здійснювати оплату не потрібно.

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Будь-який веб-сайт, що пропонує сьогодні оформити ETIAS за плату, не є офіційним, попереджають автори матеріалу.

На момент публікації матеріалу Європейська комісія не відповіла на запит порталу SchengenVisaInfo щодо надання актуального графіку запуску.

Проблеми з впровадженням нової системи в'їзду до ЄС

Як повідомляв УНІАН.Туризм, Рада Європи ухвалила постанову про створення Європейської системи інформації про подорожі та авторизацію (ETIAS), що передбачає платну авторизацію при в'їзді до ЄС (7 євро раз на три роки), ще у вересні 2018 року.

Спочатку запуск системи планували на 2021 рік, однак у ці плани втрутилася пандемія коронавірусу. Згодом дату запуску кілька разів переносили.

У березні 2025 року Генеральний директорат з питань міграції та внутрішніх справ ЄС повідомив, що запуск ETIAS заплановано на останній квартал 2026 року. Згідно з цим планом, після шестимісячного перехідного періоду – приблизно з квітня 2027 року – вимоги ETIAS мали стати обов'язковими для більшості мандрівників із країн, для яких діє безвізовий режим із ЄС.

Наразі головною проблемою на шляху запуску є недосконалість системи в'їзду/виїзду (Entry/Exit System – EES) – біометричного реєстру, що прийшов на зміну штампам у паспортах. Запуск самої EES неодноразово відкладався, але її поетапне впровадження все ж почалося з труднощами 12 жовтня 2025 року, а повноцінно вона запрацювала 10 квітня 2026 року. Однак у літній період відпусток процес впровадження цієї системи призвів до виникнення довгих черг у деяких аеропортах, у зв'язку з чим законодавство дозволило країнам тимчасово призупинити процедуру зняття відбитків пальців у найбільш завантажених пунктах пропуску (до початку вересня).

Європейський Союз не озвучив офіційну причину чергової затримки запуску ETIAS. Згідно з липневими повідомленнями, це пов'язано як із навантаженням, що виникло під час впровадження EES, так і з незавершеними технічними роботами над самою системою ETIAS.

Поки ж аналітики не наважуються припустити, коли система може бути запущена, але, ймовірно, це відбудеться ще не скоро. Навіть після того, як буде визначена дата запуску, регламент ETIAS передбачає шестимісячний перехідний період, протягом якого оформлення ETIAS залишається добровільним (при цьому Європейська комісія може продовжити цей термін). Після закінчення цього часу настає пільговий період: мандрівники, які здійснюють свою першу поїздку після завершення перехідного етапу, можуть в'їхати в країну навіть без наявності ETIAS.

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