Найстаріший морський курорт у Європі розташований у Німеччині, і його колись порівнювали з гламурними курортами Франції.
Розташоване на півночі Німеччини біля узбережжя Балтійського моря, місто Хайлігендамм у 19 столітті туристи порівнювали з Каннами або Сен-Тропе, пише The Sun. Цей морський курорт тоді привертав увагу тих, хто дбає про своє здоров'я, з усієї Європи. Вони знаходили там те, що шукали - відпочинок і релаксацію.
Хоча за певний час він втратив переваги перед курортами французької рив'єри, але все одно залишився фаворитом серед відпочивальників, які прагнуть спокою.
На курорті розташований один із пляжних готелів, що складається з кількох білих особняків, які були відреставровані 20 років тому й об'єднані у величезний готель. При готелі навіть є ресторан, відзначений зіркою Мішлен. Його найкраща особливість - це розташування: прямо за смугою білого піску.
На пляжі Гайлігендамма є не тільки піщані смуги, а й довгий пірс, з якого туристи можуть помилуватися краєвидами. Однією з головних визначних пам'яток міста є вузькоколійна залізниця, яка з'єднує приморські міста вздовж узбережжя Балтійського моря.
Мекленбурзька курортна залізниця Моллі - це залізниця з шириною колії 900 мм, яка вважається однією з найстаріших у світі. Червоний паровоз курсує між Кюлунгсборном і Бад-Добераном кілька разів на день, поїздка займає 40 хвилин.
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