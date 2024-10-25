Безліч різних вітряків усіяють береги цього мальовничого містечка, відтворюючи легендарний образ Нідерландів, якими вони були колись.

Якщо ви хочете втекти від міської метушні, то вам варто зазирнути в це маленьке містечко всього за 20 хвилин їзди від Амстердама.

Знаменитий колекцією історичних вітряків і дерев'яних будинків, Заансе-Сханс - це мальовничий район на річці Заан. Він пропонує відвідувачам зазирнути в життя до промислової революції в країні, пише Express.

У містечку є 11 вітряків:

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De Huisman: склад спецій, де можна спробувати різні спеції;

De Gekroonde Poelenburg: вікова лісопилка;

De Kat: млин із виробництва фарб;

De Zoeker: млин із виробництва олії, фарби та какао;

Het Jonge Schaap: унікальна копія лісопилки;

De Bonte Hen: олійниця, яка працює з 1693 року;

De Os: вітряк, який було перетворено на дизельний млин;

Het Klaverblad: невелика деревообробна майстерня;

De Bleeke Dood: найстаріший млин у Нідерландах, що використовувався для помелу борошна;

De Ooievaar: стара олійниця, перенесена в район Заан.

Регіон Заан був одним із перших у світі промислових районів. Сотні вітряків виробляли фарбу, нюхальний тютюн, гірчицю, папір і обробляли дерево.

Прогулюючись історичним містечком, ви зустрінете різних майстрів, які досі живуть і працюють у традиційних умовах.

Жодна поїздка в це історичне містечко не буде повною без відвідування музею Заана, де для туристів виставлено багату спадщину регіону. Музей розповідає історію повсякденного життя в регіоні Заан протягом століть.

Після дня огляду визначних пам'яток краще піти в пекарню, побудовану 1658 року. У музеї пекарні de Gecroonde Duyvekater можна скуштувати шоколад, марципани і спекулас.

Заансе-Сханс розташований недалеко від Амстердама, і до нього легко можна доїхати автобусом, поїздом, автомобілем і навіть велосипедом.

Поїзди від Центрального вокзалу Амстердама до Заандейк Заансе Сханс ходять кожні 30 хвилин, поїздка займає близько 17 хвилин. А автобусний маршрут 800/801 відправляється від Центрального вокзалу Амстердама кожні 15 хвилин і довезе вас до Заансе Сханс.

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