Українці можуть вільно подорожувати до Північної Македонії з відповідними документами.

Північна Македонія визнала українські свідоцтва про вакцинацію від коронавірусної інфекції.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

"Північна Македонія офіційно визнала українські свідоцтва про вакцинацію від COVID-19. Продовжуємо розширювати список доступних для в’їзду країн і збільшувати свободу подорожей для громадян України", - написав Кулеба.

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Як сказано на сайті "Поради подорожуючим від консульської служби МЗС України", з 1 вересня 2021 року при в’їзді та виїзді з території Республіки Північна Македонія необхідною буде наявність одного з наступних документів: довідки (сертифікату) про проведену імунізацію (вакцинацію) від вірусу SARS-CoV-2, тобто отримання щонайменше двох доз вакцини проти інфекційного захворювання СOVID-19; довідки (сертифікату) про перенесене захворювання на СOVID-19 протягом останніх 45 днів, починаючи з дня одужання; негативного результату PCR-тесту на SARS-CoV-2, отриманого за 72 години до в’їзду на територію Республіки Північна Македонія; або негативного результату експрес-тесту на антиген, отриманого за 48 годин до в’їзду на територію Республіки Північна Македонія.

Наявність зазначених документів не потрібна для осіб віком до 18 років.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно для українців змінилися правила в'їзду до Північної Македонії.

Автор: Віталій Саєнко