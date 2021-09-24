У МОЗ нагадали, що тепер COVID-сертифікат дійсний рік.

Дія міжнародних сертифікатів про вакцинацію від коронавірусу з 15 вересня продовжили. Тепер вони дійсні рік.

Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я України в Facebook.

"Всі українці, які пройшли повний курс імунізації від COVID-19, на підтвердження цього можуть отримати міжнародне свідоцтво про вакцинацію та/або згенерувати COVID-сертифікат. Це можна зробити відразу після отримання другої дози для дводозних антиковідних вакцин і на 14 - й день після щеплення однодозною вакциною Johnson & Johnson", - йдеться в повідомленні.

треба зайти в додаток "Дія" за місяць до закінчення дії документа;

видалити вже наявний COVID-сертифікат;

згенерувати новий документ.

Як продовжити паперовий covid-сертифікат

звернутися до сімейного лікаря після завершення дії документа;

лікар видасть новий COVID-сертифікат на наступні півроку.

При цьому в МОЗ нагадали, що "зелений" COVID-сертифікат вже доступний для всіх користувачів програми "Дія", а "жовтий" можна згенерувати для користувачів iOS, а Android очікує підтвердження від Google Play.

Всі документи про вакцинацію потрібно надрукувати на білому папері.

Covid-сертифікати в Україні

13 вересня Кабінет міністрів прийняв зміни до постанови №1236, якою встановлюються нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Зміни набирають чинності 20 вересня.

Прийняті зміни передбачають, що у COVID-сертифікаті буде дві опції ("жовтий" або "зелений") і буде містити інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання після COVID-19. Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перші щеплення, а "зелений" - повний курс.

Тепер у разі запровадження "жовтого" рівня епіднебезпеки навчальні заклади працюватимуть за умови наявності не менше 80% працівників з "жовтими " або "зеленими" COVID-сертифікатами.

Обмеження "жовтого" рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) і щонайменше 80% організаторів масових заходів, співробітників кінотеатрів, театрів, музеїв або інших культурних установ, спортзалів і басейнів мати "жовтий" або "зелений" covid-сертифікати.

Наприкінці вересня на порталі "Дія" можна буде згенерувати і роздрукувати COVID-сертифікат про вакцинацію.

Автор: Анастасія Горбачова