Робити тести й сидіти в карантині не потрібно, але сидіти в масці на борту літака все ж доведеться.

Американці, які пройшли повну процедуру вакцинації, можуть знову подорожувати заради відпочинку в США. Але при цьому їм потрібно все одно носити маски й уникати натовпів. Такі поради дали в американському Центрі контролю й профілактики захворювань.

Як пише Bloomberg, відомство опублікувало довгождану інструкцію на тлі пришвидшення темпів вакцинації в США. Хоча поширення більш заразних штамів коронавірусу може спровокувати нову хвилю COVID-19. Однак, мільйони американців все одно почали користуватися послугами авіакомпаній.

Читайте такожВлада Греції з середини травня планує відкрити країну для туристівВ інструкції Центру контролю й профілактики захворювань сказано, що людям, які отримали дві дози вакцини, не потрібно здавати тест і проходити карантин під час подорожей на території США. Якщо ж йдеться про поїздку за кордон, їм не потрібно робити тест, хіба що цього вимагає країна призначення. Також проходити карантин після повернення додому не доведеться. Але це потрібно зробити, перш ніж сісти на зворотний рейс.

Також у американському відомстві пояснили, що щепленим від COVID-19 все одно потрібно одягати маску на борту літака. До того ж, повністю вакцинованими будуть вважатися люди через два тижні після останньої дози.

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Переклад: Лесь Димань