Уряд Ізраїля, за результатами вжитих Посольством України в Ізраїлі заходів, включим українську столицю Київ до переліку міст, до яких дозволено здійснювати авіарейси.
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Як йдеться в повідомленні на сайті посольства, таким чином, громадяни України можуть скористатися авіарейсами українських та ізраїльських авіаперевізників для того щоб повернутися додому.
Зокрема, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) у зв'язку з великим попитом, а також ускладненими умовами здійснення авіасполучення, поінформувала про виконання рейсів за маршрутом "Київ - Тель-Авів - Київ найближчим часом".
Згідно з повідомленням прес-служби компанії, зараз МАУ отримала підтвердження для виконання рейсів у такі дати: Київ (KBP) - Тель-Авів (TLV) - по 2 рейси 14, 17, 18 березня, а також один рейс 15 березня; Тель-Авів (TLV) - Київ (KBP) - по одному рейсу 14, 15, 16, 17, 19 березня і 2 рейси 18 березня
"Відповідно 14.03/15.03 (нічний рейс), 17.03/18.03 (нічний рейс), 18.03/19.03 (нічний рейс) та 16.03 (нічний рейс)", - сказано в повідомленні.
Зазначається, що рейси МАУ до/з Тель-Авіва мають зручні стикування з популярними європейськими і східними напрямками.
"Через аеропорт "Бориспіль" рейси KBP-TLV-KBP стикуються зі Стамбулом, Дубаєм, Лондоном, Міланом, Парижем, Амстердамом, Тбілісі, Баку, Прагою, Вільнюсом, Мінськом і регіонами України", - сказано в повідомленні.
Також вилетіти з аеропорту Бен Гуріон до Києва можливо нерегулярними рейсами авіакомпаній El Al або Israir. З повним розкладом авіарейсів можна ознайомитися за посиланням.
Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі
- Згідно з рішенням Уряду Держави Ізраїль, щонайменше до 20 березня 2021 року продовжать діяти суттєві обмеження на роботу міжнародного аеропорту Бен Гуріон.
- Ізраїль залишається закритим для іноземнців через пандемію коронавірусу вже майже рік. При цьому на початку березня 2020 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна стала першою в світі, яка фактично перемогла епідемію коронавірусу COVID-19.
- Наразі Україна та Ізраїль ведуть переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації для туристичних подорожей, однак є певні проблеми.
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