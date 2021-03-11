На сьогодні вилетіти з аеропорту Бен Гуріон до Києва можливо нерегулярними рейсами авіакомпаній МАУ, El Al або Israir.

Уряд Ізраїля, за результатами вжитих Посольством України в Ізраїлі заходів, включим українську столицю Київ до переліку міст, до яких дозволено здійснювати авіарейси.

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Як йдеться в повідомленні на сайті посольства, таким чином, громадяни України можуть скористатися авіарейсами українських та ізраїльських авіаперевізників для того щоб повернутися додому.

Зокрема, авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) у зв'язку з великим попитом, а також ускладненими умовами здійснення авіасполучення, поінформувала про виконання рейсів за маршрутом "Київ - Тель-Авів - Київ найближчим часом".

Згідно з повідомленням прес-служби компанії, зараз МАУ отримала підтвердження для виконання рейсів у такі дати: Київ (KBP) - Тель-Авів (TLV) - по 2 рейси 14, 17, 18 березня, а також один рейс 15 березня; Тель-Авів (TLV) - Київ (KBP) - по одному рейсу 14, 15, 16, 17, 19 березня і 2 рейси 18 березня

"Відповідно 14.03/15.03 (нічний рейс), 17.03/18.03 (нічний рейс), 18.03/19.03 (нічний рейс) та 16.03 (нічний рейс)", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що рейси МАУ до/з Тель-Авіва мають зручні стикування з популярними європейськими і східними напрямками.

"Через аеропорт "Бориспіль" рейси KBP-TLV-KBP стикуються зі Стамбулом, Дубаєм, Лондоном, Міланом, Парижем, Амстердамом, Тбілісі, Баку, Прагою, Вільнюсом, Мінськом і регіонами України", - сказано в повідомленні.

Також вилетіти з аеропорту Бен Гуріон до Києва можливо нерегулярними рейсами авіакомпаній El Al або Israir. З повним розкладом авіарейсів можна ознайомитися за посиланням.

Ситуація з коронавірусом в Ізраїлі

Згідно з рішенням Уряду Держави Ізраїль, щонайменше до 20 березня 2021 року продовжать діяти суттєві обмеження на роботу міжнародного аеропорту Бен Гуріон.

Ізраїль залишається закритим для іноземнців через пандемію коронавірусу вже майже рік. При цьому на початку березня 2020 року прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна стала першою в світі, яка фактично перемогла епідемію коронавірусу COVID-19.

Наразі Україна та Ізраїль ведуть переговори про взаємне визнання паспортів вакцинації для туристичних подорожей, однак є певні проблеми.

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Автори: Марина Григоренко, Павло Степанець