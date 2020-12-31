Через коронавірус в 2020-му році було дуже мало авіарейсів, але пасажири чомусь почали частіше буянити на борту.

Можна сміливо назвати 2020-й роком паршивих пасажирів. Хоч кількість авіарейсів через пандемію коронавірусу різко скоротилася, повідомлень про мандрівників, які вели себе надзвичайно погано, тільки побільшало.

Більшість випадків непокори пов'язані з "повстанням проти масок" на борту. Однак, було досить багато й абсурдних моментів, коли люди лазили по крилах літака чи несподівано роздягалися до гола, - пише Forbes.

Звісно, так званий "повітряний безлад" - це не щось нове. Проблема стала настільки гострою, що Міжнародна асоціація повітряного транспорту почала відстежувати дані про неспокійних мандрівників з 2007 року. Згідно з підрахунками за 2017-й, проблеми з пасажирами виникали раз на 1053 рейси в усьому світі.

Читайте такожАвіаперевезення та коронавірус: що роблять авіатори, аби залишитися на плаву (відео)Федеральна авіаційна служба США теж відстежує повідомлення про такі інциденти. За її даними, станом на 30 листопада авіація мала справу з 108 паршивими пасажирами. І це начебто менше у порівнянні з 2019-м, коли було 142 інциденти. Але якщо взяти до уваги скорочення рейсів у 2020 році через пандемію, то відсоток проблемних епізодів зростає.

Forbes склав список найбільш божевільних випадків поганої поведінки людей на борту літака в році, що минає.

Напад на Новий рік

Рік почався погано ще в січні 2020-го під час рейсу United Airlines з Вашингтона в Нью-Арк. 28-річний пасажир напав на одного з бортпровідників. А потім, щоб ще більше погіршити ситуацію, він кинувся на офіцерів поліції, коли двері відкрилися. Поліцейські "пролетіли" по східцях трапа й впали на асфальт. Зрештою, пасажира скрутили інші поліцейські.

Битва за маски

Читайте такожТуреччина скасувала обов'язковий ПЛР-тест на коронавірус для транзитних рейсівПісля початку пандемії коронавірусу з'явилася ціла купа історій про те, як пасажири не корилися політиці обов'язкового одягання маски на борту. Так поводилося дуже багато людей: від жінки, яка відмовлялася одягати маску під час рейсу в Лас-Вегас, через що літак Southwest Airlines екстрено сів у Нешвіллі, до пасажира, який вдарив бортпровідника рейсу компанії Delta за вимогу виконати правила. Був ще пасажир easyJet, який кашляв на інших людей на борту і кричав: "Тепер всі помруть".

І на чиєму боці тут правда?

Один з користувачів TikTok опублікував відео пасажирки, яка буквально накрила своїм довгим білявим волоссям спинку крісла, затуливши екран для того, хто сидів посаду. Автор відео вирішив покарати сусідку і напхав жувальної гумки і цукерок їй у волосся. Крім того, деякі пасма були вмочені в каву, а цілі жмути взагалі відрізані.

Люди на крилі літака

З категорії "про що він тільки думав" був 41-річний чоловік, який проник на льотне поле Міжнародного аеропорту Пета МакКаррана в Лас-Вегсі. Там він заліз на крило літака компанії Alaska Airlines. Чоловік просидів на крилі майже 45 хвилин, поки не впав.

Але його випадок - не одиничний. У вересні пасажирка "Міжнародних авіаліній України" заявила, що їй надто спекотно в літаку. Тож, відкривши аварійний вихід, вона вийшла "подихати" на крило. Невдовзі її впросили все ж повернутися в салон.

Тривога, дим в салоні!

Ситуація справді стала дуже гарячою, коли на борту рейсу United Airlines з Вашингтона в Франкфурт спрацювала пожежна тривога. Виявилося, що вогонь розпалила 27-річна жінка з Північної Кароліни. Вона курила в туалеті літака. Коли її попросили цього не робити і провели до місця в хвості, але вона намагалася пробитися назад з запаленою запальничкою. Один з членів екіпажу і повітряний маршал намагалися її затримати. Але жінка почала погрожувати, що заріже всіх на борту і вб'є себе. Її, зрештою, схопили, а потім передали в руки співробітників ФБР в аеропорту.

Читайте такожАвіаперевізники запропонували альтернативу самоізоляції для пасажирівІнших випадок з курцями стався на борту рейсу WestJet з Ванкувера в Торонто. 59-річний пасажир не просто зняв маску. Він зробив це, щоб розкурити сигарету. Коли бортпровідники спробували зупинити його, він напав на одного з них. Чоловіка добряче оштрафували за низку порушень.

Де мій парашут?

В 2020 році був також пасажир American Airlines, який мандрував з Орландо в Філадельфію. Він раптом почав лазити з місця на місце і питати інших пасажирів: "А де мій парашут?". Якщо кому цікаво, то хлопця, звісно ж, арештували.

Але траплялися й погані пілоти. У Росії двоє таких відхилилися від курсу свого рейсу. А все для того, щоб на сайтах з відстеження пересування рейсів з'явилася картинка чоловічого статевого органу.

Інша історія пов'язана з офіцером митниці США. Його впіймали в аеропорту Атланти, коли він намагався провезти 16 упаковок кокаїну вагою 17,8 кілограмів в ручній поклажі. Але план не спрацював.

Абсолютно найгірший пасажир року

Але найбільш кричущий випадок в небі за 2020 рік стався 14 грудня на борту рейсу з Маямі в Лос-Анджелес. Чоловік сів на літак добре знаючи, що у нього COVID-19. Посеред польоту йому стало погано. Здавалося, що в нього почався серцевий напад. Пасажир помер. Але потім з'ясувалося, що він помер все ж від відмови органів дихання через коронавірус. В інших пасажирів, які летіли з ним, з'явилися симптоми COVID-19.

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Переклад: Лесь Димань