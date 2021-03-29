Осіб, які в’їжджатимуть до Польщі з країн, що не входять до Шенгенської зони, направлятимуть на обов’язковий карантин. Навіть незважаючи на наявність у них негативного результату тесту на коронавірус.

Польща з 30 березня запроваджує зміни до режиму в’їзду в країну.

Про це повідомляється на сторінці Посольства України в Польщі у соціальній мережі Facebook.

Осіб, які в’їжджатимуть до Польщі з країн, що не входять до Шенгенської зони, направлятимуть на обов’язковий карантин. Навіть незважаючи на наявність у них негативного результату тесту на коронавірус, зробленого перед в’їздом.

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Проте звільнення від карантину можливе у разі отримання негативного результату тесту, виконаного на території Польщі. Для цього необхідно здати PCR або антиген-тест.

Крім того, особи, які в’їжджатимуть до Польщі з Шенгенської зони, повинні мати негативний результат тесту на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин до перетину кордону. Необхідно здати PCR або антиген-тест.

При цьому мати негативний результат тесту повинні особи, які подорожують пішо, індивідуальним або пасажирським транспортом. А у разі відсутності тесту вони направлятимуться на карантин. Звільнення від карантину можливе у разі отримання негативного результату тесту на коронавірус, виконаного на території Польщі.

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Автор: Віталій Саєнко