Ціни квитки за цим маршрутом стартують від 35 євро.

Залізничний перевізник Trenitalia France оголосив про відновлення курсування рейсу "Париж – Мілан" із 1 квітня 2025 року.

Згідно з повідомленням на сайті Trenitalia France, між цими чарівними містами Франції і Італії щодня курсуватиме по два поїзди – перші рейси в обох напрямках виїжджатимуть приблизно о 7:00, а другі після 15:00. У дорозі вони проводитимуть трохи менше семи годин.

Дорогою поїзди робитимуть зупинки в Ліоні, Шамбері, Сен-Жан-де-Мор'єні, Модані (усі – Франція), а також в Ульксі та Турині (обидва – Італія).

Відео дня

Бронювання квитків за цим маршрутом відкрилося з 21 січня 2025 року. Згідно з даними системи бронювання Trenitalia France, ціни квитки стартують від 35 євро, якщо бронювати заздалегідь.

Зазначимо, рух поїздів за цим маршрутом було припинено в серпні 2023 року після того, як зсув ґрунту завдав серйозної шкоди залізничному полотну неподалік від Мор'єна у Французьких Альпах.

Як повідомляв УНІАН, у грудні 2024 року прямим швидкісним поїздом також з'єднали Берлін (Німеччина) і Париж (Франція).

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для мандрівок та дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм-канал УНІАН.Туризм.