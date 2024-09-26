Новий поїзд між німецькою та французькою столицями почне курсувати вже в грудні 2024 року.

Наприкінці 2023 року після десятирічної перерви Берлін і Париж з'єднали нічним швидкісним поїздом, і ось тепер у нього нарешті з'явиться денний аналог, який дасть змогу пасажирам подорожувати між німецькою та французькою столицями швидше, ніж будь-коли.

Як пише Euronews Travel, французька SNCF і німецька Deutsche Bahn нарешті підтвердили, що новий рейс почне курсувати вже в грудні 2024 року.

Наразі поїздка в денний час між Берліном і Парижем передбачає пересадку і зазвичай займає від 9 до 10,5 годин. Тим часом нічний поїзд ÖBB Nightjet між двома столицями йде близько 13 годин 15 хвилин, і курсує він тільки тричі на тиждень – по вівторках, четвергах і суботах. Ба більше, із серпня його обслуговування було припинено через великі роботи на залізничній мережі. Очікується, що воно відновиться наприкінці жовтня.

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Новий прямий поїзд курсуватиме щодня і їхатиме близько восьми годин, вирушаючи з паризького вокзалу Gare de l'Est о 9:55 ранку і прибуваючи на головний вокзал Берліна о 6:03 вечора. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься об 11:54 ранку і прибуватиме о 7:55 вечора.

Новий високошвидкісний поїзд ICE курсуватиме з 16 грудня, дорогою роблячи зупинки також у Страсбурзі, Карлсруе і Франкфурті-на-Майні.

Квитки надійдуть у продаж із 16 жовтня, їхня вартість стартуватиме від 59 євро в один бік.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристів попередили про нові правила в поїздах Франції, порушникам яких загрожують великі штрафи.

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